Sólo cuatro bares han instalado un velador cerrado en Vitoria en los últimos dos años

Rosa Cancho Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:20

La ordenanza que regula cómo y en qué condiciones los dueños de establecimientos hosteleros pueden colocar veladores en las aceras que están delante de sus locales cumplirá en agosto tres años y no parece haber sido efectiva para la instalación de terrazas cerradas con anclajes o contrapesos. En este tiempo sólo cuatro bares han colocado uno de estos veladores, según ha desvelado este miércoles la popular Marta Alaña, que ha acusado al Ayuntamiento de «poner trabas» a los hosteleros por la interpretación «estricta y limitativa de la ordenanza». La edil ha añadido que en uno de los informes desfavorables se llega a argumentar un motivo de exclusión no contemplado por esta normativa y que tiene que ver con el diámetro de las copas de los árboles.

La concejala de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal, ha recordado que el PP dio su voto favorable a esta normativa y ha defendido que para su aplicación se emplean sólo criterios técnicos que velan «por la accesibilidad, por evitar nuevas terrazas en espacios públicos ya colmatados, por proteger el espacio urbano o por garantizar que esos elementos se puedan desmontar cada noche». Según sus datos, en este tiempo se han solicitado 614 licencias para la instalación de veladores en la ciudad y se ha informado desfavorablemente de 88. Además, ha defendido que el tiempo de respuesta se ha reducido de seis meses a dos.

La teniente de alcaldesa del PNV no ha distiguido el tipo de velador, cosa que sí ha hecho Alaña. Así, ha replicado que 31 establecimientos han realizado consultas para instalar veladores cerrados. «A ocho se les ha informado desfavorablemente y del resto sólo 4 han pedido la licencia».

Entre las razones para negar la instalación de estas estructuras, la concejal popular ha destacado una que era por no dañar una escultura en la zona de la Plaza de la Provincia, otra para la Avenida de Gasteiz donde los técnicos ven incompatibildiad con la estética de la calle; cerca de la Catedral Nueva «por la intensidad de tráfico peatonal»... «Hacen una interpretación tan restricitiva que no ha autorizado ni un cerramiento fijo en ninguno de estos lugares. Hay voluntad de no querer autorizar ninguno».