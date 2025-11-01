El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alpha, una de las cuatro centrales que levanta Solaria en la comarca de La Bureba, con 200 megavatios ya está terminada Solaria

Solaria activará su macroparque fotovoltaico para sustituir a Garoña a finales de este año

La energética pondrá baterías para reforzar el complejo de 1,1 millones de placas en la comarca burgalesa de La Bureba

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

Sesenta años después de la inauguración de la central nuclear de Garoña, los aledaños de esta gran planta ultiman los preparativos para un profundo lavado ... de cara. Allí donde los reactores se dedicaron a producir electricidad continuamente, ahora será el sol quien asuma el relevo. Lo hará con 1,1 millones de paneles que Solaria lleva instalando desde otoño de 2024 y que ahora, un año después, encaran su fase final. Los trabajos iniciados por la empresa madrileña han avanzado a buen ritmo y, según detalló la compañía de renovables en su última presentación de resultados, las placas se activarán antes de que acabe 2025.

