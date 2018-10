Sobresaliente en superación 02:56 El bastón acompaña a Leidy en su día a día aunque ella construye sus propios mapas «en la cabeza». / Igor Aizpuru Leidy Aldana camina cada día 20 minutos con su bastón para ir a clase. Cursa Traducción e Interpretación y se imagina de Erasmus MARÍA REGO Domingo, 7 octubre 2018, 00:50

Decenas de rostros se cruzan en nuestros rutinarios recorridos sin que reparemos en ellos. Muy pocos, contados, se graban en nuestra memoria. Como el de esa chica ciega que, mochila a la espalda, camina tras su zigzagueante bastón. Es Leidy Aldana y un día, cuando se dirigía hacia la universidad, se le partió su guía metálica –cuesta «40 euros», advierte– después de que un transeúnte tropezara con ella. «Se fue sin decirme nada. Yo notaba que el bastón estaba temblando y me puse muy nerviosa, pero dos mamás que me solían ver se dieron cuenta y se acercaron a ayudarme», cuenta esta afiliada a la ONCE. Ellas la conocían aunque esta veinteañera no lo supiera. «Dejé de decir que iba sola para decir que me muevo de forma autónoma, hay más gente en la calle». Aquel episodio es una parte más del reto, ir a pie al campus, que se marcó esta joven al comenzar la carrera de Traducción e Interpretación en la UPV/EHU.

Convertirse en universitaria era para esta vecina de Vitoria una especie de «sueño dorado». «La euforia de sentirte mayor», describe en los pasillos de la facultad de Letras. Un deseo que sus padres persiguieron junto a ella. Con tres años cambió su Colombia natal por la localidad lucense de Monforte de Lemos porque «nos dijeron que en España había más recursos para las personas en mi situación» y, ya adolescente, se mudó a la capital alavesa para que pudiera cursar la titulación que quería. «El salto fue brusco, impactante emocionalmente, porque me encontré en una ciudad más grande, una clase nueva...», recuerda sobre su llegada al instituto Miguel de Unamuno en segundo de Bachillerato. Hoy se halla en tercero de carrera con una media de notable.

«Cosas normales»

La universidad, reconoce, «no deja de ser un entorno donde las personas con discapacidad no somos frecuentes» aunque el campus alavés resulta «bastante asequible» para un estudiante en su situación.

– ¿Cómo prefieres que te llamen: ciega, invidente...?

– Yo soy ciega, a veces se utiliza la palabra invidente porque parece que suena mejor, pero que no se olvide que ante todo soy persona.

Y, como cualquier joven, se maneja a la perfección con las tecnologías. «Tengo cosas normales, un móvil y un ordenador, como tú», matiza con un teléfono entre sus manos que 'arde' cuando lo enciende después de cada clase. El suyo funciona con un programa de voz que lee los mensajes de WhatsApp y detalla cada emoticono («cara con amplia sonrisa», «cara con los ojos en forma de corazón»...) para no perder comba en las conversaciones virtuales. «Es indispensable para los grupos de trabajo, practicar idiomas, el localizador...», cuenta Leidy. El móvil –tuvo el primero con 16 años– también cuenta con GPS pero ella construye sus propios mapas «en la cabeza». Así lo hizo, por ejemplo, el verano previo a comenzar la carrera cuando junto a una técnico de rehabilitación de la ONCE aprendió «la ruta más segura, no la más rápida» hacia la universidad. Al principio tardaba 40 minutos, hoy llega en la mitad.

Leidy Aldana acude a clase con un portátil al que une una línea Braille que le presta la ONCE hasta que finalice sus estudios / igor aizpuru

A gran velocidad se mueve asimismo por el portátil que la acompaña en el aula y al que une una línea Braille. El peor momento, explica, se produce en los exámenes porque va «con un estrés extra» por los posibles problemas técnicos en el ordenador donde se evalúa. «Un vidente coge el boli, escribe y se va», diferencia esta joven agradecida con sus compañeros, «la ayuda invisible que está a mi lado».

En 2020 se graduará y si toca pensar en el futuro, esta amante de la música de Celtic Woman habla de Erasmus, algún máster o sumar el árabe a sus conocimientos de inglés o francés que le gustaría aplicar a «la interpretación de discursos». «Me va la adrenalina de hacer varias cosas a la vez», confiesa.