«No sirve prevenir con el miedo, hay que educar en las relaciones sexuales sanas» Mikel Resa, técnico en prevención de VIH-SIDA. / Rafa Gutiérrez La Comisión Anti-Sida de Álava repartirá 6.000 preservativos en las zonas de fiesta durante La Blanca LAURA ALZOLA Viernes, 3 agosto 2018, 16:58

La Comisión Anti-Sida de Álava da respuesta a las personas afectadas-infectadas de la provincia desde 1987. Desarrollando programas de educación sexual durante todo el año, y de una forma especialmente visible en Fiestas de la Blanca, distribuyendo en las zonas de fiesta –como el Casco Viejo o las txosnas– preservativos, cartelería e información, y colaborando con las cuadrillas. El sexólogo y educador Mikel Resa es uno de los responsables de la comisión cuya sede, en la calle Zapatería, 91, permanecerá abierta a diario.

– ¿Se viven las fiestas en Vitoria con responsabilidad y respeto?

– Yo diría que sí. Pero no está de más recordar la importancia de cuidarse, de prevenir y también de tener relaciones con consenso. Este último es un punto en el que nos hemos centrado más en esta campaña. Llamamos a disfrutar, a gozar, pero acordando, entre otras cosas, si se van a utilizar anticonceptivos, estará presente el preservativo...

– ¿Son estos días un reflejo de lo que ocurre el resto del año?

– Desde luego. Aumentado y a la enésima potencia. La gente se desinhibe, bebe aún más que de normal y sale en grupo. Esto último hace que nos lo pasemos muy bien pero también propicia comportamientos que a título individual no tendríamos.

– De momento colaboran con una cuadrilla de blusas. ¿Vendrán más?

– Algunas ya han mostrado su interés. Es muy bonito que esto ocurra, que haya una imbricación entre la Comisión Anti-Sida y las cuadrillas. Este año repetimos con Gasteizko Margolariak, pero posiblemente el próximo verano ampliemos la colaboración. Las fiestas son fiestas, están para divertirse y pasarlo bien, pero si además podemos meter una cuñita y fomentar las relaciones sanas, con consenso y prevención, sería perfecto.

– ¿Cómo valora la prohibición de cánticos machistas y homófobos en el paseillo?

– No tenemos un planteamiento común, como asociación. Pero siempre estamos y estaremos del lado de los colectivos que reciben agresiones e insultos. Aunque creemos en la educación más que en la prevención, y yo personalmente no sea muy partidario, en general, de las prohibiciones, sí estoy convencido de que todos los pasos encaminados a vivir unas fiestas libres de discriminación son bienvenidos.

El estigma que perdura

– Con 25 nuevos casos de VIH detectados en Álava en 2017, les preocupa que no remitan.

– Lamentablemente, sí. Las estadísticas nos muestran un incremento, incluso, en número de detecciones. Cinco casos más que en 2016. Pero esto tiene diferentes lecturas: la positiva, que estamos llegando a la calle y que la gente se está haciendo el test de diagnóstico; y la negativa, que hay cierta relajación de cara a la enfermedad. Mientras que en los ochenta y noventa las portadas de la prensa mostraban que la gente moría de esta enfermedad, hoy la enfermedad es menos visible.

– El perfil de los contrayentes también ha cambiado.

– Ahora mismo decir que un 50% de casos de nuevas infecciones se dan en casos de hombres que tienen relaciones con otros hombres. Pero la realidad nos indica que, a no ser que seamos sensatos y conscientes, todos podemos infectarnos.

– Cómo perciben la situación en Álava.

– Sigue muy presente la convicción de que a uno no le va a tocar nunca. Muchas veces, la gente se fija en las apariencias, en las hechuras, y se convence de que, por ejemplo, si alguien parece estar sano, no puede ser seropositivo.

– El test puede hacerse ahora en casa.

– Sí, se ha introducido en las farmacias, lo cual está muy bien, pero desde la Comisión sabemos que cuando sale un positivo, la persona afectada necesita apoyo. Surgen muchas preguntas y miedos, y es mejor estar con alguien que pueda darte directamente esa información profesional, tranquilizarte. Por eso, y aunque el anonimato puede ser una vía al principio, instamos a que se acerquen a la sede de Zapatería.

– ¿Cuál es el futuro de la educación sexual?

– En la educación, como el propio nombre indica, que no la prevención. Es decir, en tratar de promover lo bueno, en vez de evitar lo malo. No sirve de nada trabajar con el miedo, con la alerta. La clave, estamos seguros, es promover las relaciones sexuales sanas.

– El estigma en torno a la enfermedad aún perdura...

– … y es nuestro principal caballo de batalla en estos momentos. No solo aquí, sino a nivel mundial, de las asociaciones como la nuestra. Porque, aunque parece mentira, aún hay muchas leyes que cambiar. Las personas seropositivas aún no pueden opositar, tener seguros de salud o incluso viajar a algunos países. Y no nos olvidemos de que el VIH es una enfermedad crónica en el primer mundo, pero sigue matando en el resto.