El Sindicato de Estudiantes llama a la huelga este martes contra el 'bullying' tras el caso de la adolescente sevillana En Vitoria convoca a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a manifestarse a las 12 del mediodía desde la plaza de la Virgen Blanca

Juncal Munduate Lunes, 27 de octubre 2025, 16:49

EL sector de educación secundaria vasco se prepara para afrontar este martes una nueva jornada de aulas vacías. El motivo es una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para denunciar el suicidio de Sandra, una adolescente de 14 años de Sevilla que acabó con su vida por un presunto caso de acoso escolar el pasado 14 de octubre. La noticia, que sigue causando una honda conmoción entre alumnos y profesores, ha llegado a los colegios ahora en forma de protesta . Bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos ¡Basta de bullying!', el sindicato ha convocado una jornada de protestas en centros de ESO, Bachillerato y FP de todo el país.

En Euskadi la manifestación está convocada en las tres capitales a las doce del mediodía, aunque el paro académico se alargará durante todo el día. En Vitoria la protesta arrancará a la hora prevista desde la plaza de la Virgen Blanac. Todavía sin datos oficiales, fuentes del sindicato apuntan que será una movilización «masiva», con un centenar de centros que ya han votado a favor. «Se trata de un tema muy sentido entre los estudiantes, sobre todo entre los de ESO y Bachillerato», apuntan desde la formación. A pesar de haber convocado la jornada de huelga con pocos días de antelación -el martes pasado-, admiten que, tras haber hecho un seguimiento de las votaciones, prevén movilizaciones más multitudinarias en comparación a otras convocatorias de huelga recientes, como la de apoyo a Palestina de este mismo mes.

A la jornada de paro académico, sin embargo, no se unirán los alumnos de las universidades vascas. «Decidimos no llamar a la huelga en centros universitarios porque entendemos que en estos cursos ya no se dan casos de bullying tan marcados, aunque se puedan dar casos de acoso», explican a este periódico desde el sindicato. Ante el elevado número de consultas recibidas, el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU ha tenido que aclarar ante los alumnos que oficialmente no hay convocado ningún paro académico en la Universidad del País Vasco. El motivo es que el consejo recibió la propuesta de huelga por parte de algunos estudiantes el viernes pasado, «por lo que ya era muy tarde encauzar la propuesta de convocatoria por los procedimientos correspondientes», han explicado en un correo informativo.

Dimisión y responsabilidades

Desde el sindicato denuncian que la pérdida de Sandra «pudo haberse evitado» y se preguntan por qué el centro no tomó activó el protocolo anti-acoso ante una situación que «los padres habían denunciado en varias ocasiones». Piden, entre otros, la dimisión «inmediata» de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, a quien consideran acusan de no haber intervenido por «no manchar el buen nombre del centro», y la retirada de su financiación pública (se trata de un centro concertado). También reclaman la contratación de más psicólogos y psiquiatras en colegios, institutos y facultades universitarias. El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, por su parte, anima a todos los alumnos a la participación en las movilizaciones a favor de la mejora en la inversión en salud mental y de repulsa contra «la lacra del bullying».