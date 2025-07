«Siempre me han fascinado las iglesias y tocar en Santa María es especial»

Se ha ganado un gran prestigio internacional y hoy el público vitoriano tendrá la oportunidad de ver en directo a Daniel Oyarzabal (Vitoria, 1972), que ... regresa a la capital vasca para tocar bajo la batuta del también alavés Carlos Mena en la nave de la Catedral de Santa María (19.00 horas). Su actuación promete convertirse en uno de los grandes conciertos del verano. Porque además de disfrutar de su virtuosa manera de tocar el órgano, intervendrán también el coro KUP Taldea y los músicos del Capilla Santa María con motivo del comienzo del ciclo dedicado al 25 aniversario de la Fundación Santa María, en la que participa activamente EL CORREO. El de esta tarde será el primero de los cuatro recitales del programa 'Abierto por concierto' cuyas siguientes actuaciones serán los días 25 y 26 de julio, mientras que el broche final lo pondrá Sole Giménez el 2 de agosto.

El propio Oyarzabal reconoce que esta actuación tiene una destacada importancia para él. «Me produce una ilusión doble, tocar en la Catedral tanto por el espacio, que es un lugar emblemático, como por el vínculo personal que mantengo» con la ciudad. «A mí las iglesias, catedrales, monasterios… siempre me han fascinado. Y claro, tocar en Santa María, que tiene una fuerza, una historia, unos acontecimientos y un mundo artístico enorme pues es una ilusión doble. Es una catedral maravillosa y me encanta la idea de estar allí. Por otro lado, encima es en Vitoria, cualquier músico puede decir que cuando está por ahí dando conciertos y vuelve a su ciudad pues siempre es algo muy especial. Es muy bonito volver a casa».

La compañía también influye. Lo primero que se le viene a la cabeza sobre Carlos Mena es «admiración y respeto». Agradece la oportunidad de haber hecho muchos proyectos junto a él en los últimos años, como en la Orquesta de RTVE, con el contratenor, que en esa ocasión ejerció de director (facetas que compagina con la de docente). «Él, ahora mismo, es uno de los músicos más respetables que tenemos en España. Trabajar con él es una suerte, además tenemos una buena relación de amistad con lo cual es lo máximo».

Rock y jazz

En un mes marcado por el jazz en Vitoria, Oyarzabal además de organista, es también clavecinista y ha trabajado con instrumentos muy ligados a este género. «Soy un gran melómano» explica. «Desde los 9-10 años ya sentía mucha admiración por varios estilos de música. Me gustaba mucho, por supuesto, la clásica: Debussy, Beethoven, Bach… Luego ya empecé a escuchar rock, jazz y poco a poco jazz clásico. Siempre he sentido mucha inquietud por muchas músicas», relata. «Me acuerdo que monté un grupo en el que hacíamos boleros, otro de rock, de tangos, de flamenco y es algo que he hecho toda mi vida desde joven. En los últimos años no tengo tiempo para coger y montar un grupo de rock -ríe-. Me gustaría, pero también mantengo el jazz ahí, lo escucho muchísimo y suelo tocar algunos conciertos todos los años. Y, claro, todo eso con diferentes instrumentos, desde el piano y el Rhodes -piano eléctrico- que me fascina».

Destaca el Festival de Jazz como algo que no podía perderse nunca desde que empezó a ir con trece años. Aunque ya no reside en la capital alavesa siempre busca un hueco para acudir y disfrutar de los conciertos que, en sus palabras, «son un acontecimiento maravilloso».

Gran cantera en España

Su fijación por el órgano viene de tiempo atrás. Un día escuchando la radio sonó la 'Passacaglia y fuga en do menor' de Bach. «El enamoramiento fue instantáneo. Escuché esa pieza en la radio y pensé 'yo quiero tocar eso'. Me acuerdo cuando iba a misa con mis padres, pues lo que se oía ahí en la iglesia era un órgano electrónico tocando algún par de acordes con melodías típicas. Entonces no era demasiado atrayente». Y prosigue: «pero en cuanto vas un poco más allá y escuchas el órgano es un instrumento que no tiene parangón. Evidentemente, está unido a la iglesia pero es un instrumento en sí mismo, como lo es un violín o un piano. Cuando te enamoras del órgano eso ya es para siempre».

Aunque mermado por el pìano, la guitarra, el violín… el órgano tiene una cantera «muy sólida» en España. El nivel ha subido «muchísimo» y no le preocupa el relevo generacional ya que «no es que sea relevo, es mejor, viene con más fuerza y más nivel».