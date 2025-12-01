Sidálava estrena el mural 'Estigma' por el Día Mundial del Sida

«No es el virus quien más hiere, si no el juicio que lo acompaña». Son palabras pertenecientes a un poema de Gurutze, una mujer ... que convive con VIH, y que una persona voluntaria de la Comisión Antisida de Álava Sidálava ha expresado durante la inauguración del mural 'Estigma' con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Una obra que se ha plasmado en el local de la comisión, realizada por el artista OjodeCuervo. Estos versos han lanzado el deseo de Gurutze de que «el VIH sea sólo un dato, nunca una condena, nunca una separación, nunca un rechazo».

Y es que este estigma sigue muy presente en la sociedad, es por eso que Sidálava ha enfocado la campaña de este año en «cómo se ve una persona con VIH». «Es como tú y como yo», ha subrayado Jefferson García, técnico en prevención de la comisión. «Gracias a los tratamientos, una persona con VIH es saludable, tiene buena calidad de vida y se desarrolla profesionalmente igual que todos». García ha añadido que hoy en día se trata de una «infección crónica» y que gracias a esto se vuelve «indetectable», por lo que «una persona que toma el tratamiento suprime el virus de manera que se vuelve intransmisible».

Hoy en día existen «medicamentos más óptimos y eficientes», como tratamientos inyectables. «En 2024 solo se registraron dos casos de sida en el Hospital Universitario de Álava», ha recalcado el técnico, y 19 diagnósticos de VIH, lo que significa que «los tratamientos funcionan y se están cortando las cadenas de trasmisión». Para ello, la detección temprana es importante y existen pruebas de detección rápida del VIH. «La ofrecemos en la comisión y es anónima y gratuita». Consiste en un «pinchazo en el dedo» y los resultados se consiguen en «quince o veinte minutos», ha expresado García.

«Si conseguimos una detección temprana esa persona va a ingresar mucho más rápido en el sistema sanitario y va a comenzar el tratamiento antes de que se sistema inmunológico se deteriore», ha puntualizado el técnico. A lo largo de 2025 en la comisión se han realizado 348 test de VIH de los cuales dos han sido positivos y también se han detectado ocho positivos en sífilis.

Estos dos tests que se ofrecen en el local de Sidálava, en la calle Nueva Fuera de lunes a jueves (13.00 a 14.00 horas) y los miércoles (18.00 a 19.00), son de cuarta generación. Esto quiere decir que «para hacer la prueba tan solo tienen que pasar entre seis y ocho semanas desde que nos exponemos a la enfermedad» cuando anteriormente había que esperar hasta tres meses. Esto hace que «la infección avance menos».

65.000 preservativos

La prevención también es clave. Es por eso que la comisión ha repartido este año más de 65.000 preservativos en centros educativos, bares del Casco Viejo y centros de salud, entre otros. Sin ir más lejos, este lunes han colocado una mesa informativa en el Aulario universitario para repartir este método de prevención e informar a los estudiantes sobre su uso ya que «la población joven es quien ha disminuido el uso del preservativo», ha expresado García.

En todo el año, Sidálava ha atendido «más de 1.200 consultas», entre las cuales 152 han sido personas que se encuentran en el sexo comercial y que son «personas más vulnerables», ha puntualizado el técnico en prevención. De estas personas el 82% se trata de mujeres cisgénero. También se ha apoyado a 60 personas que ya tienen el diagnósito de VIH, entre las cuales «la gran mayoría son personas migrantes que buscan calidad de vida y una mejor asistencia sanitaria», ha puntualizado García.

La comisión Antisida presentará el largometraje 'De seda y hierro. Vivir en positivo' mañana martes en la Fundación Vital, ubicada en Dendaraba, dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este documental cuenta la historia de Arantxa y Jesús, que acudirán a la cita a las 19.00 en la sala B, desde que recibieron su diagnóstico hasta el día de hoy. La entrada es libre hasta completar aforo.