En la presentación del mural 'Estigma' se ha leído un poema escrito por una paciente de VIH. Igor Martín

Sidálava estrena el mural 'Estigma' por el Día Mundial del Sida

La Comisión Antisida de Álava ha hecho 348 pruebas de detección rápida del VIH en 2025, que solo han detectado dos positivos

Ania Ibañez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:24

«No es el virus quien más hiere, si no el juicio que lo acompaña». Son palabras pertenecientes a un poema de Gurutze, una mujer ... que convive con VIH, y que una persona voluntaria de la Comisión Antisida de Álava Sidálava ha expresado durante la inauguración del mural 'Estigma' con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Una obra que se ha plasmado en el local de la comisión, realizada por el artista OjodeCuervo. Estos versos han lanzado el deseo de Gurutze de que «el VIH sea sólo un dato, nunca una condena, nunca una separación, nunca un rechazo».

