El show «anárquico» de Ignatius Farray llega a Vitoria

Ania Ibañez Jueves, 29 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

La gira nacional de 'El show de Ignatius Farray' hace una parada en Vitoria el viernes. A las 20.30 la sala Kubik abrirá sus puertas para que la gente disfrute de un show donde el cómico canario busca un «vértigo que sea impredecible». Y es que aunque Ignatius, conocido por su humor irreverente y su grito sordo, se suba al escenario con un guión, esto no es más que un apoyo, ya que él busca «dejar el texto abierto» y que los espectadores participen en el show para que la «cosa esté viva» y un espectáculo no sea intercambiable con otro en una ciudad distinta.

Vitoria no es una desconocida para Ignatius, que ha actuado previamente en la Jimmy Jazz, sala en la que se siente muy «cómodo» por el ambiente «punky» con el que se siente identificado y que puede «representar la anarquía del propio show». «Hablo de la necesidad de reconquistar ese espacio por parte de la izquierda», ha explicado sobre su actuación, alegando que la derecha aparenta «ese tipo de rebeldía» como una «estrategia que les conviene electoralmente» y que el cómico ha ligado con el movimiento de lo políticamente correcto.

Según el humorista, es una corriente que ha surgido de manera «legítima y necesaria», pero «se ha vuelto en contra de la izquierda porque ha creado un miedo a no ofender a nadie». Admite que hay temas «peliagudos», pero eso no significa que no se pueda hacer humor con ello. «Se puede bromear sobre cualquier tema, pero no se puede hacer de cualquier manera», ha concluido sobre temas como el racismo o el feminismo.

Humor como terapia

Son momentos así en los que se crea una «sórdida obscenidad» entre humorista y público. «A través de la risa se crea un vínculo íntimo» y el comediante opina que callarse para no arriesgarse a ofender es un «empobrecimiento». Hay veces que esto le ha jugado malas pasadas, o, como dice él, ha «meado fuera del tiesto», pero lo importante es «conservar la ternura y la vulnerabilidad», algo que consigue a través de su comedia confesional donde «me río de mí mismo el primero».

Para él este tipo de humor ha sido como «una terapia», ya que fuera del escenario se considera una persona «con pánico a los malentendidos». De hecho, recuerda que no comenzó a tener relaciones sexuales hasta que empezó con 27 años en la comedia por «timidez y nervios». «El escenario me ha dado todo ese aliento y esa oportunidad de expresarme que fuera de él no encontraba», ha recalcado sobre este tipo de comedia ya que «a partir de cosas íntimas se puede llegar a una risa con ternura, incluso diciendo burradas», ha apostillado.

Su truco personal para continuar trabajando después de 20 años es «sentir vergüenza de mí mismo», porque es «el sentimiento más humano» y de esta manera las personas son «capaces de hacer las cosas un poquito mejor». Es por eso que él alimenta «ese colchoncito de fracaso personal» para continuar creando, preparando ya su próximo show 'Vuelve el dolor' donde no tendrá guión y se dedicará únicamente a interactuar con el público.

- Su mejor amigo de la universidad el escritor Jabo Pizarroso ha traspasado la siguiente pregunta para usted: «¿Cuánto de amor, de ternura y de frescura tiene el recuerdo de la obra de Federico Fellini en tu antes y tu después cada vez que te subes al escenario?»

- ¡Qué cabrón! Jajajajajajaja. Es una pregunta muy emocionante para mi porque en la universidad me empezaron a llamar Fellini. Estudiamos Comunicación Audiovisual y lo mío con Fellini era una cosa obsesiva. La pregunta es muy bonita porque creo que la manera de mirar la realidad de Fellini es la manera de mirar de un cómico. Él decía que la comedia es un punto de vista particular sobre las cosas y estoy de acuerdo. Buscaba un realismo más allá del costumbrismo y opino que los humanos somos más que carne y hueso, somos fantasías, recuerdos y esperanzas y me llevo eso a mi comedia. En el fondo lo importante es ponerle corazón.