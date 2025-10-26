El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Ortiz de Zárate ha recuperado 'De profundis' en el 125 aniversario de la muerte de Oscar Wilde. Igor Martín

Iker Ortiz de Zárate | Fundador de Ortzai

«Los sesgos identitarios pervierten y son un peligro para la cultura»

El actor, director y fundador del teatro de la calle Pintorería reivindica la creación de base en el 20 aniversario

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:50

Comenta

A Iker Ortiz de Zárate (Vitoria, 1970) se le conoce sobre todo por su labor como actor, director y autor teatral. Pero sobre todo por ... haber fundado Ortzai, un pequeño teatro levantado hace 20 años en el Casco Viejo que todavía resiste como un milagro artístico por muchos vecinos de la capital vasca y aficionados de la escena. Esa escuela y compañía a las puertas del número 39 en la calle Pintorería nació del deseo de crear una «familia artística» tras formarse en Arte Dramático por la Universidad de Kent, en Canterbury, y encadenar algunos papeles en cine y televisión.

