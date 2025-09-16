Serna y Guinda: la misma herida

Dos grandes voces se funden este jueves en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa: los poetas Ángela Serna y Ángel Guinda presentarán, a partir de ... las 19.00 horas, sus últimas creaciones publicadas por Olifante. La autora salmantina afincada en Vitoria leerá poemas de 'Ese lugar llamado Nunca', mientras la editora Trinidad Ruiz Marcellán hará lo propio con 'Vida ávida', la obra reunida del poeta canónico de su sello, Ángel Guinda, fallecido en 2022 y habitual del ciclo 'Cita con la poesía' que, desde hace veinte años, dirige la propia Serna.

Autora de una docena larga de poemarios (entre ellos, 'Luego será mañana', 'Solitudine' o el recopilatorio 'Una mujer que pasa') y de varios ensayos, Ángela Serna acaba de publicar un libro que, en realidad, es una selección de tres. Escritos y reescritos a lo largo de diez años, la autora afirma que «todos ellos convivieron un tiempo, a pesar de haber sido iniciados en momentos distintos y distantes», y comparte con León Felipe la idea de que sus poemarios forman parte de un único libro. Reacia a publicar más de lo necesario, afirma que 'Ese lugar llamado Nunca' quiere ser «un diálogo íntimo con el lector, invitándole a la introspección y a leerse a sí mismo».

Dividido en tres apartados, Serna incide en cada uno ellos en su temática habitual, que, por otro lado, no deja de ser la temática habitual de la poesía a lo largo de la historia; esto es, el amor y el desamor, la soledad y el paso del tiempo. El epílogo del libro –compuesto por dos poemas complementarios– es un díptico: por un lado, una elegía a su padre (fallecido hace dos años) y, por otro, un poema dedicado a su madre. En este último afirma que el desamparo acerca a los seres humanos al adiós. Y explica por qué: «Asistir al deterioro y a la indefensión de las personas próximas es asistir al desamparo y advertir (o aceptar) la proximidad de la muerte».

Ángela Serna presenta una selección de poemas que se publicaron en un libro a finales de mayo

Sumida en una actividad constante, la autora vitoriana confiesa que está en una etapa de su vida que le permite «más soñar que ejecutar». Aún así, dice, «me centraré en la presentación del libro, pero sin prisa. Tengo programados varios recitales, aunque mis mayores ocupaciones ahora son leer y escribir. Y, sobre todo, escribir buscando lugares nuevos desde los que decir. Y, claro está, sentir cada día, por difícil que sea, como un regalo de la vida».

Además del poemario de Angela Serna, la misma editorial presenta un libro de libros: 'Vida ávida', la colosal obra reunida de ese poeta enorme que es Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-Madrid, 2022). Más de seiscientas páginas que reúnen los catorce títulos originales que el autor aragonés publicó en vida, más algunos aún inéditos; todos ellos supervisados por él para esta edición. Todo un manjar de quien fue una de las voces capitales de la poesía española de los últimos cuarenta años.

Su editora, Trinidad Ruiz Marcellán, será la encargada de leer una selección de sus textos y recordar su figura. Una tarea difícil, ya que el autor, como si fuese un 'Pessoa hispano' –sin heterónimos de por medio–, funde en 'Vida ávida' las voces de los muchos poetas que fue: el existencial, el comprometido, el romántico, el insurrecto. La aparición del volumen ha sido todo un acontecimiento literario en 2025, al que se une la edición de 'Las claves de lo oscuro', la biografía del poeta que ha escrito el periodista pontevedrés J. Benito Fernández.

Una vida ávida

Ruiz Marcellán, que se siente dichosa de haber publicado la obra completa del autor, considera que la lectura de ambos tomos es «necesaria para aproximarse al conocimiento del poeta». Y matiza: «Ángel Guinda es poesía. Es palabra y es vida. Un ser vivo rebelde que se descubre cada día. Aunque su retrato definitivo –como él mismo escribió– «tal vez se inventará». Con ese verso nos está diciendo que su vida fue una red infinita de amistades y amores, de ausencias y silencios». Más allá de su satisfacción íntima, la editora agradece la buena recepción que están teniendo los dos títulos entre el público (ambos a punto de agotar sus primeras ediciones), además de las «excelentes críticas que están recibiendo por parte de expertos».

Viajero incansable e impenitente, Ángel Guinda siempre mantuvo una estrecha relación con el País Vasco y, más en concreto, con Vitoria. De hecho, un conocido oftalmólogo de la capital era primo suyo. En 2009 presentó 'Toda la luz del mundo' en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Y en 2015 y 2018 protagonizó dos lecturas memorables –la última junto al aragonés Ángel Petisme– en la misma sala, leyendo poemas de 'Catedral de la Noche', uno de sus libros más emblemáticos.

Por esa razón, por los lazos que guarda con la capital alavesa, su editora agradece a Serna «el cariño y la consideración que ha tenido siempre con Ángel». Y concluye: «Él tenía un recuerdo maravilloso de las últimas veces que estuvo en Vitoria, ya que forjó una gran amistad con algunos poetas locales».