Ángela Serna.

Serna y Guinda: la misma herida

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa acoge este jueves una presentación de los poemarios 'Ese lugar llamado Nunca' y 'Vida Ávida'

Iñigo Linaje

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10

Dos grandes voces se funden este jueves en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa: los poetas Ángela Serna y Ángel Guinda presentarán, a partir de ... las 19.00 horas, sus últimas creaciones publicadas por Olifante. La autora salmantina afincada en Vitoria leerá poemas de 'Ese lugar llamado Nunca', mientras la editora Trinidad Ruiz Marcellán hará lo propio con 'Vida ávida', la obra reunida del poeta canónico de su sello, Ángel Guinda, fallecido en 2022 y habitual del ciclo 'Cita con la poesía' que, desde hace veinte años, dirige la propia Serna.

