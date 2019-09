«Seriedad y humor no son antagonistas. La vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo te lo tomas» David Guapo | Humorista «La guitarra siempre ha estado en mi show. Al principio, era como un salvavidas», reconoce el monologuista, que actuará en la sala Kubik este jueves y viernes GABRIEL CUESTA Jueves, 26 septiembre 2019, 00:09

David Guapo (Barcelona, 38 años) regresa a Vitoria para hacer sonar los divertidos acordes de su guitarra en la sala Kubik. Unas peculiares reflexiones que irán acompañadas con notas de humor en '#quenonosfrunjanlafiesta', su monólogo más clásico. Las entradas cuestan 14 euros y el espectáculo tendrá lugar este jueves y viernes a las diez de la noche. «La guitarra me permite enriquecer el show, poner banda sonora a algunas partes del espectáculo», confiesa.

- ¿Sacará la guitarra en la Kubik?

¡Por supuesto! Siempre forma parte del espectáculo.

- ¿Qué canción le tocaría al público vitoriano?

- Siempre hay una canción que nos une y cada año queda mejor. Es un tema que he compuesto en euskera...

- En sus shows ha dado alguna que otra lección 'express' para que canten en inglés aquellos que no sepan ni una palabra. ¡Y ahora me dice que se atreve con el euskera!

-Bueno, mi euskera todavía no es tan fluido ja, ja.

- Admítalo. Tocar un instrumento en un monólogo tiene algo de 'postureo'.

-Hombre, creo que todo mi monólogo tiene algo de 'postureo'.

- En su día admitió que de joven aprendió a tocar la guitarra «para frunjir», o sea para ligar.

-No sé de dónde ha salido esa información, pero es correcto. De adolescente, todas mis hormonas y toda mi vida giraba en torno a la posibilidad y el deseo de 'frunjir'.

- Ahora, en serio. La guitarra le ha dado un toque personal a sus monólogos. ¿Creía que tendría ese efecto cuando la utilizó por primera vez?

-Siempre que he estado en un escenario he tenido una guitarra conmigo, estaba más seguro del efecto de la guitarra que del texto. Al principio, era como un salvavidas.

- ¿La utiliza, en parte, porque le permite interactuar con el público?

-En realidad, todo es una excusa para interactuar con el público. La guitarra me permite enriquecer el show, poner banda sonora a algunas partes del espectáculo y rematar el final.

- ¿Le gusta sacar al niño que lleva dentro en sus monólogos? Suele abordar sus experiencias personales, sobre todo las de la infancia.

-No solo en los monólogos, lo hago a diario.

- ¿Nunca le han dicho que parece que siempre está sonriendo? Hasta cuando se pone serio...

-Pues sí, la verdad, es que siempre estoy feliz. Hasta cuando me pongo serio, procuro que nada altere mi felicidad.

-¿Y de dónde saca el seudónimo de 'guapo'?

-Es una corta historia: al principio era alto y guapo , pero finalmente lo dejé en guapo, porque lo de alto generaba mucha expectativa je, je.

- Ha hecho un poco de todo: radio, cine, tele... En esta gira vuelve a sus orígenes con su clásico '#quenonosfrunjanlafiesta'. ¿Es en los monólogos donde se encuentra más cómodo?

-En el escenario es donde tengo mejores sensaciones, porque tengo el 'feedback' directo del público y la posibilidad de despedirme después durante las fotos. La despedida es de los mejores momentos, me da la posibilidad de dar las gracias por venir, uno a uno. Por eso no hago estadios o festivales con más de quince mil personas, porque tardaría mucho en despedirme de todos.

- Esta actuación es su joya de la corona, su clásico.

-El mensaje es claro: hay que reír y hay que ser felices. Tomarse las cosas en serio tiene que ser una constante, pero seriedad y humor no tienen que ser antagonistas. La vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo te lo tomas, de lo rápido que puedas digerir lo malo y saborear a fondo lo bueno. No hay mucho más.

-Es muy activo en redes sociales. ¿Por eso la '#' en su título?

- Por eso y porque así no tengo que poner espacios en el título. A la hora de hacer el cartel queda mucho más bonito ja, ja.

- Alguien tan activo seguro que tiene algún proyecto en mente...

- Estoy escribiendo una película con Santiago Segura, pero no puedo adelantar mucho más. De hecho, ya he adelantado demasiado.

- ¿Verá Vitoria a David Guapo en estado puro?

- Cada vez más. ¡Y pienso seguir volviendo!