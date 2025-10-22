El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las sentencias sobre el euskera dividen al PNV y PSE en Álava

A diferencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, los jeltzales no apoyan la iniciativa de EH Bildu que consideraba que «no es aceptable que desde los tribunales se pretenda corregir la política lingüística»

Ander Carazo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:11

Las sentencias emitidas por distintos tribunales sobre el conocimiento del euskera ha evidenciado, de nuevo, las notables diferencias del PNV y PSE a este respecto. ... Ambos partidos votan lo mismo en prácticamente todos los asuntos en las Juntas Generales de Álava, por lo que cuando no lo hacen se evidencian aquellos puntos en los que sus posiciones parecen irreconciliables. Y uno de ellos, como se ha demostrado en las últimas semanas incluso con el choque entre sus líderes autonómicos, es la política lingüística en la que los jeltzales parecen mucho más cercanos a EH Bildu.

