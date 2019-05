Un fin de semana a 30 grados en Álava El sol y el calor permiten vestir ya ropa veraniega. / Igor Martín El sol y las altas temperaturas permitirán a los alaveses disfrutar de las piscinas y de las actividades al aire libre MARÍA JOSÉ PÉREZ Viernes, 31 mayo 2019, 14:01

La jornada primaveral de ayer ha mutado este viernes en veraniega. Incluso la noche ya ha sido cálida en Álava. En puntos como Moreda, los termómetros no han bajado de los 14,6 grados, según los datos registrados en la estación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet. Así es fácil entender que el mercurio ha subido de forma notable por todo el territorio. En Vitoria, en concreto en la estación de Abetxuko, a mediodía se alcanzaban ya los 28 grados y la temperatura seguía subiendo.

Ante este panorama, casi podría decirse que el verano nos ha vuelto a coger por sorpresa porque no hace ni cuatro días estábamos con máximas como hoy las mínimas. Y el fin de semana seguirá igual. Esta vez no se va a estropear el astro con la llegada de los días de asueto para la mayoría. Euskalmet anuncia para este sábado 31 grados y para el domingo, 30, con subida también de las mínimas, que en la capital no bajarán de los 11º.

Los usuarios de las piscinas, aquellos que prefieren el pantano, o quienes simplemente disfrutan del aire libre en la ciudad o en el campo tendrán que preocuparse esta vez solo de darse un buen protector solar. Para este sábado la previsión dice que el día será soleado, así que, en muchos momentos del día será necesario buscar la sombra, como ya está pasando este viernes. En Saratxo, para las 12.30 horas ya superaban los 29 grados.

En todo caso, advierten en Euskalmet que se trata de registros «normales» para esta época del año, aunque falten todavía tres semanas largas para el inicio del verano. «Ni siquiera estamos en aviso amarillo por el calor», explican.