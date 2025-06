Seis premios para impulsar el carácter social de Álava

Alava siempre ha sido un referente en las políticas sociales. Un número ingente de personas del territorio trabaja en este sector y muchas otras lo ... hacen de manera voluntaria. Ese esfuerzo merece ser premiado y eso ha sucedido este martes en el Palacio Europa con los reconocimientos a las buenas prácticas en los servicios sociales, BeBai. Seis entidades han recibido un galardón con el objetivo de motivar a quienes trabajan en ese sector y, de paso, fomentar una cultura de mejora de la calidad.

En la gala han participado trabajadores, familias y también usuarios, que han hecho que más de uno se haya tenido que secar lágrimas de emoción con el pañuelo. Lo ha conseguido Félix Esteban, que como abuelo participa en el programa de coparentalidad positiva en situaciones de separación o divorcios conflictivos del Ayuntamiento de Vitoria (Egokitzen). Pero también ha estado cargado de emotividad el relato de Farah Sid Ahmed Nayem y Joy Osakue, que forman parte del 'Laboratorio de intercambio de conocimiento entre mujeres en situación o riesgo de exclusión social', o Nathaly Arciniega, integrante del grupo de pintura de la asociación de afectados por parálisis cerebral Aspace.

El espectáculo que protagonizan jóvenes con discapacidad intelectual 'Caminando con el circo con asnos', que organizan Azirkarte Gizarterako Elkartea y la Asociación Ikiriki, ha sido premiado y el encargado de 'bajar el telón' de la jornada. «No ha sido posible traer a los burros», se disculpaban sus integrantes, aunque este verano visitarán Añana, Aiala y Rioja Alavesa. También han recibido un reconocimiento la residencia Orobide de Murgia por incentivar la participación familiar para reforzar vínculos emocionales en sesiones de estimulación sensorial, las jornadas de salud mental de Agurain y la estrategia foral colaborativa para combatir la soledad no deseada en Álava, 'Araba a Punto'.

«Sois personas que os entregáis a responder a las necesidades que tienen las personas más vulnerables y a garantizar la calidad de vida de los alaveses, nuestro bienestar. Todos tenemos que sumar para hacer cuidador este territorio», explicó el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran.

«Un territorio no es sólo rico porque tenga un producto interior bruto (PIB) o un salario medio, sino si tiene una capacidad para repartir bien la riqueza y dar oportunidades a todos generando una sociedad cohesionada que sepa cuidar y acompañar a las personas que necesitan ser acompañadas. Y eso en un momento en el que vemos discursos totalmente individualistas que sólo buscan el lucro abandonando a la mayor parte de la sociedad», ha afirmado el diputado general, Ramiro González. «Álava no permitiría que las políticas públicas dejaran de lado las políticas sociales. No somos así», ha subrayado.