Los seis grupos que llegan a la final de Gazte Talent de Vitoria

Jon Casanova Lunes, 1 de diciembre 2025

El concurso musical Gazte Talent 2025 ha anunciado los grupos finalistas que actuarán en la sala Jimmy Jazz los días 8 y 9 de diciembre a partir de las 19.00 horas, con entrada gratuita. En esta edición, el protagonismo recae en seis propuestas que representan la diversidad del talento joven alavés, seleccionadas para competir en las dos categorías del certamen.

El 8 de diciembre tendrá lugar la final del Gazte Talent Laboral Kutxa Saria (25–35 años), en la que participarán Dalton & Co, Dirdaia y Deriba. Dalton & Co está formado por Mikel y Aitor, dos músicos de 30 años que comenzaron juntos desde pequeños y han evolucionado desde versiones acústicas a la creación de temas originales con fuerte carga emocional, como Mako y Eolo, centrados en procesos de duelo.

Dirdaia es un trío de rock alternativo en euskera nacido hace apenas un año en Vitoria. Una mezcla de potencia, melodía y experimentación les ha llevado a la producción de su primer disco autoproducido, Printzak, previsto para principios de 2026. La lista de los finalistas de la categoría la cierra Deriba, el joven cuarteto orduñés que en sus palabras, quieren dar un sonido propio a aquellos problemas que la sociedad trata de ocultar.

La final del Gazte Talent Saria (14-24 años) se celebrará el 9 de diciembre con las actuaciones de Deus Ez, NUN y Makriba. Deus Ez es una banda joven de rock alternativo de Vitoria formada por cuatro amigos con influencias de grupos como Pixies, Sonic Youth o Belako, que busca traer al euskera estilos originalmente anglosajones.

NUN llega también desde la capital alavesa y combina mitología y actualidad en un formato de pop-rock que este año se presenta reforzado con banda, adoptando una propuesta más instrumental que en sus inicios en solitario. Makriba es un grupo de rock compuesto por cuatro jóvenes de 22 años con Markel en la batería, Aimar en el teclado, Mikel al bajo e Ibai como voz cantante y guitarrista de la banda que comenzó a reunirse durante la pandemia para y desde entonces han desarrollado un estilo propio inspirados en sonidos como los de The Cure o Itoiz.

Los finalistas recibirán 200 euros por su participación en las actuaciones en directo. Asimismo, los ganadores ofrecerán un concierto en las campas de Armentia durante las fiestas de San Prudencio.