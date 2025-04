Estos son los seis bares de Álava con soletes 'pet friendly'

Sara López de Pariza Viernes, 18 de abril 2025, 21:49 Comenta Compartir

Son un miembro más de la familia y cada vez hay más establecimientos hosteleros que permiten la entrada de perros a sus instalaciones. «Salir a tomar algo, comer o viajar con el animal de compañía es lo natural y existe una demanda lógica para poder compartir el ocio juntos», explican desde la Guía Repsol. Y por eso han elaborado un novedoso listado de locales con soletes 'pet friendly'. Son un total de 270 en España, 25 en Euskadi y de ellos, seis están en Álava.

En el territorio alavés esta particular lista está integrada por La Casa del Patrón (Murguía), Beganbai (c/ Badaya), Kafe El Vagón (c/Sierra de Andia), Larrain (Coronela Ibaibarriaga y Avenida de Gasteiz), Triskari (c/ Diputación) y Areatza (c/Baiona), en Vitoria.

«Los Soletes son sitios a los que tenemos mucho cariño, que están atentos a las tendencias y a las demandas sociales. Habíamos detectado un interés creciente de los usuarios por descubrir dónde puedes ir con tu mascota. Yo misma tengo un perro, 'Bowie', y me hace feliz poder incorporarlo a las salidas familiares. Es una pena dejarlo solo mientras vas a comer. Así que no puedo estar más contenta con esta edición», sostiene María Ritter, directora de Guía Repsol.