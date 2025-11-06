Santiago Posteguillo: «Julio César era ejemplar, ahora no tenemos líderes así» El escritor se reúne con suscriptores de EL CORREO para presentarles en exclusiva la tercera entrega de su obra sobre el histórico personaje romano

Julio César hace frente a la guerra de las Galias en 'Los tres mundos', la tercera entrega de la serie que el escritor Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) dedica al político y militar romano. ¿Qué hace tan especial a este personaje? El escritor lo tiene claro: «Tiene una característica que no es habitual, que es la ejemplaridad, es un líder que no te abandona. Ahora mismo no tenemos políticos ejemplares. Julio César ganó cinco elecciones prometiendo cosas que después cumplió».

Posteguillo ha dado una charla este jueves en el Palacio de Villasuso de Vitoria, pero antes se ha reunido en exclusiva con suscriptores de EL CORREO en la sala de eventos del periódico. Ahí ha respondido a las inquietudes de sus lectores. Sobre la figura de Julio César, sobre las tramas de sus historias… Y sobre su 'modus operandi' a la hora de escribir. Cada novela le lleva unos dos años de trabajo, «seis meses de documentación, un año para escribir y otros seis meses para revisarla».

Aunque cada novela es un mundo, no todas tienen la misma estructura. El valenciano, al menos, dedica tiempo a dotar a cada una de matices estructurales diferentes «para que no todas te parezcan iguales». En sus relatos, como en la vida, el carácter del personaje también evoluciona. No puede ser de otra manera cuando van a ser seis las novelas dedicadas a Julio César. Esta historia, en principio, terminará en 2031.

¿Y después qué? Cierto vértigo, ha reconocido el propio Santiago Posteguillo, que ha dado la vuelta a la charla para ser él esta vez el que respondiera a sus lectores. ¿De qué os gustaría que escribiera? Un suscriptor de EL CORREO le ha sugerido que podría adentrarse en historias del otro lado del mundo, en referencia a Asia, la cultura china…

