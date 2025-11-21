El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva unidad de diálisis tiene 1.690 metros cuadrados. Igor Aizpuru.

Santiago estrena la nueva unidad de diálisis que aumenta los puestos hasta 42

Las instalaciones, que acogerán a pacientes de los dos hospitales, están equipadas con máquinas de última generación «que nos colocan en el top a nivel europeo»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

El hospital Santiago ha estrenado esta semana la nueva unidad de diálisis que servirá para reorganizar este servicio en la OSI Araba. Las nuevas instalaciones ... acogen desde el martes a los pacientes que antes se trataban en la 4º planta del céntrico hospital y a partir de enero se incorporarán los de Txagorritxu, donde solo se mantendrá una actividad residual centrada en crónicos agudizados con 8 puestos. Después de dos años de obras y una inversión superior a los 3 millones de euros ha abierto al público una unidad «que nos coloca en el top de la hemodiálisis a nivel europeo», destaca Enrique Bárez, gerente de la OSI Araba. Se han incorporado máquinas de última generación –unas de las más modernas del mercado– y sofisticados procedimientos que permiten a los profesionales hacer un seguimiento más detallado de cada paciente en el momento.

