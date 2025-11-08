El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo dispositivo permitirá reducir el tiempo que los pacientes deben pasar en su interior.

El nuevo dispositivo permitirá reducir el tiempo que los pacientes deben pasar en su interior. Igor Aizpuru.

Santiago estrena una máquina de última generación para detectar tumores

El nuevo aparato PET-TC ha supuesto una inversión de 4,6 millones y la remodelación de todo el área de Medicina Nuclear del hospital vitoriano

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:41

El hospital Santiago estrenará el lunes un equipamiento de última generación –«recién salido al mercado», apostillan los profesionales– para detectar principalmente tumores pero también demencias ... o infecciones de origen desconocido. Este nuevo dispositivo PET-TC ha supuesto una inversión de 4,6 millones de euros y es el único de estas características con el que cuenta Osakidetza además de otro que empezará a funcionar en el Onkologikoa de San Sebastián. En el presupuesto se incluye además la remodelación de todo el área de Medicina Nuclear del hospital Santiago que se ha llevado a cabo para ganar más boxes y una habitación destinada a terapia metabólica.

