Un torbellino apocalíptico

'Diptych' exige tiempo para ser digerida porque despliega un torbellino ingente de sensaciones. Peeping Tom, en su fusión de danza y teatro, recrea un ... submundo de angustias, deseos, recuerdos y pesadillas, provocando un sobrecogimiento enorme. Cada elemento está cuidado con una minuciosidad abismal. Esta obra exige que el público renuncie a entenderlo todo, deje en su casa la lógica y se permita ser arrastrado. No hay linealidad, ni falta que hace, porque la experiencia es una inmersión total en el caos interno de sus personajes.

'Diptych: The Missing Door y The Lost Room' Artistas Konan Dayot, Fons Dhossche, Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu, Akira Yoshida y Alba de Miguel.

El cinematográfico diseño construye un mundo con aire de David Lynch ofreciendo espacios de los que es imposible escapar. 'The Missing Door' presenta una habitación llena de puertas que se abren solas y de trapos que cobran vida al intentar limpiar una sangre que nunca se va. Un apocalipsis en el que las tareas domésticas se entrelazan con cuerpos estremecidos en abrazos, creando un territorio entre la vida y la muerte. Por otra parte, 'The Lost Room' muestra un camarote donde las entradas y salidas se multiplican de forma delirante; como la de un armario que expulsa oleadas de cuerpos. Las fuerzas fantasmagóricas manipulan a los personajes desde lo invisible, creando imágenes macabras, brutales y extremas, como la ilusión de una cabeza fuera de su cuerpo. Lo increíble es que en este terrorífico universo lo siniestro convive con el humor, como en la escena de la mujer atrapada en el balcón bajo la nieve.

La coreografía es deslumbrante, impecable y feroz. Los movimientos son fluidos, abruptos y salvajes al mostrar a personajes manipulados como marionetas, desarticulados o arrastrados por la tormenta. A todo ello se suma una hipnótica partitura sonora que consigue incrementar la tensión y el misterio.

El resultado es un trabajo de una originalidad poco común, una estética refinada y una resonancia devastadora.