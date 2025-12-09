El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Teatro

Un torbellino apocalíptico

Sandra Maturana

Sandra Maturana

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:05

'Diptych' exige tiempo para ser digerida porque despliega un torbellino ingente de sensaciones. Peeping Tom, en su fusión de danza y teatro, recrea un ... submundo de angustias, deseos, recuerdos y pesadillas, provocando un sobrecogimiento enorme. Cada elemento está cuidado con una minuciosidad abismal. Esta obra exige que el público renuncie a entenderlo todo, deje en su casa la lógica y se permita ser arrastrado. No hay linealidad, ni falta que hace, porque la experiencia es una inmersión total en el caos interno de sus personajes.

