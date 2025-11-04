Cuestionando el amor

'Historia del amor' combina vídeo en tiempo real, performance y manipulación de objetos con una gran sensibilidad poética creando un tejido escénico visualmente potente ... en el que Anna Pérez Moya cuestiona qué es el amor, por qué amamos y si siempre hemos amado de la misma manera. La tecnología convive con su interpretación en un diálogo efectivo que fusiona imágenes para transformar su experiencia personal en espejo de la vivencia colectiva.

'Historia del amor' Dirección Álex Serrano, Pau Palacios.

Performance Anna Pérez Moya.

Lugar Teatro Félix Petite. Viernes 31 de octubre. 19:30 horas.

El espacio escénico, a medio camino entre laboratorio de investigación y vertedero emocional, establece un marco claro para la obra, con sus bolsas de basura como símbolo de amores desechados. El mito de 'El Dorado' funciona como eje central de la búsqueda de esa plenitud prometida por las películas románticas. En una pantalla desfilan los besos inmortalizados en Titanic, Casablanca y Dirty Dancing, entre otras, arrastrando al público a un imaginario saturado de finales felices.

La obra avanza con buen pulso dramático a través de distintas épocas, como si fuesen fragmentos de un rompecabezas que revelan diferentes concepciones del amor. La precisa manipulación de objetos proyectados en directo genera metáforas táctiles que transmiten las sensaciones contenidas en cada postal. Así, las teteras embadurnadas de chocolate, las manos sumergiéndose en el agua y la cerámica cubierta por una lluvia de arena van construyendo un interesante universo onírico. Si bien la pieza está llena de momentos visuales de gran belleza, la dramaturgia no alcanza la profundidad que sugiere, y lo que realmente sostiene la obra es la imponente interpretación de Anna Pérez Moya. Su monólogo inicial es un despliegue de honestidad y precisión, un tránsito por las emociones del amor mostrado con una vulnerabilidad y un detalle abrumadores.

'Historia del amor' es una expedición poética original que seduce por su lenguaje escénico, aunque no termina de adquirir suficiente peso en su indagación emocional.