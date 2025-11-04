El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Teatro

Cuestionando el amor

Sandra Maturana

Sandra Maturana

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

'Historia del amor' combina vídeo en tiempo real, performance y manipulación de objetos con una gran sensibilidad poética creando un tejido escénico visualmente potente ... en el que Anna Pérez Moya cuestiona qué es el amor, por qué amamos y si siempre hemos amado de la misma manera. La tecnología convive con su interpretación en un diálogo efectivo que fusiona imágenes para transformar su experiencia personal en espejo de la vivencia colectiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  2. 2

    La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos en Vitoria
  3. 3

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
  8. 8

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
  9. 9

    Ramiro González: «El fascismo no se frena con la violencia de grupos organizados y vestidos de negro»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuestionando el amor

Cuestionando el amor