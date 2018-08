Sancionan con 2.500 euros a una discoteca por dejar entrar a menores La polémica discoteca se ubica en el último tramo de Dato, cerca de la estación de tren. / Rafa Gutiérrez El Ayuntamiento ha abierto otros tres expedientes al local nocturno desde 2017 MARÍA REGO Miércoles, 22 agosto 2018, 00:50

En el último tramo de la calle Dato, a unos pasos de la estación de tren, los vecinos se muestran hartos de la sucesión de gritos, peleas y vomitonas que se generan en torno a la discoteca que funciona en la zona. El multitudinario altercado entre 150 jóvenes y una decena de policías que, a principios de abril, tuvo lugar allí no ha sido ni el primer ni el último problema que ha dado este local nocturno. Y, como muestra, los cuatro expedientes sancionadores que ha abierto el Ayuntamiento vitoriano a este local nocturno desde 2017. El último, resuelto hace apenas unos días, impone al establecimiento una multa de 2.500 euros por permitir la entrada a menores de edad.

El proceso se inició un par de meses antes de la tumultuosa pelea cuando la Guardia urbana constató que a la discoteca, bautizada en la actualidad como Lola, habían accedido chavales que aún no tenían 18 años, una posibilidad que no contempla su licencia municipal. Entonces se inició el expediente, al que el local no presentó alegaciones, que se acaba de cerrar con la sanción de 2.500 euros. Este mismo año se abrió otro por incumplimiento de horario y en 2017 se tramitaron un par -ambos conllevaron multa económica- por organizar una fiesta para menores sin comunicárselo al Consistorio y por saltarse los niveles de ruido permitidos.

«Seguimos vigilando»

«En general, el sector hostelero local respeta la normativa municipal en lo relativo al ocio nocturno, pero desde el Ayuntamiento seguimos vigilando el cumplimiento de todo aquello que pueda alterar la convivencia», expone el concejal Iñaki Prusilla como responsable de Medio Ambiente y Espacio Público. De hecho, en los últimos meses se han llevado adelante varios expedientes en esta línea y que «nadie dude de que, si se registra cualquier nueva irregularidad, será castigada», advierte. Así ha ocurrido con el discopub Perseus de la calle Cercas Bajas, clausurado recientemente por ruidos pero en el punto de mira municipal también por sus espectáculos sexistas. En abril se le abrió un proceso sancionador por la organización de la 'Fiesta de la minifalda', que además fue prohibida.