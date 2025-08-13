El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Casa Narbaiza en San Millán. E. C.

San Millán ultima la compra de la Casa Narbaiza y destinarla a centro de atención diurna

El municipio prevé adquirir en septiembre el inmueble de 700 metros cuadrados

E. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05

San Millán, municipio integrado en la Llanada Alavesa, ya tiene el borrador del contrato por el que prevé comprar en septiembre la conocida como Casa ... Narbaiza. El inmueble cuenta con casi 700 metros cuadrados en la suma de todas sus superficies más un trastero y ahora se destina a uso residencial, aunque está abandonada. Según el documento que obra en poder de la alcaldesa, Erika Letamendi, la operación se cerraría con una inversión de 155.000 euros.

