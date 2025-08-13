San Millán ultima la compra de la Casa Narbaiza y destinarla a centro de atención diurna

San Millán, municipio integrado en la Llanada Alavesa, ya tiene el borrador del contrato por el que prevé comprar en septiembre la conocida como Casa ... Narbaiza. El inmueble cuenta con casi 700 metros cuadrados en la suma de todas sus superficies más un trastero y ahora se destina a uso residencial, aunque está abandonada. Según el documento que obra en poder de la alcaldesa, Erika Letamendi, la operación se cerraría con una inversión de 155.000 euros.

El objetivo del Consistorio consiste en hacerse con el inmueble para destinarlo a centro rural de atención diurna y crear unas viviendas en régimen de arrendamiento protegido. Para ello será necesario proceder a una rehabilitación profunda, puesto que las dependencias se encuentran ahora mismo en un estado de gran deterioro. La idea del Ayuntamiento es cerrar la compra a primeros de septiembre.

La Casa Narbaiza dispone de tres alturas. En la planta baja se encuentran tres espacios, uno de 111 metros cuadrados que acogieron un bar, otros 179 que se destinaron a un garaje y otra estancia de 36 metros de uso agrícola. En la primera planta se localiza lo que fue la vivienda, con un espacio de 366,19 metros cuadrados, lugar que acogerá en el futuro los pisos de alquiler protegido. Y por último, en la segunda planta o bajocubierta se ubica un trastero de 283,57 metros.