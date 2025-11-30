El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ainhoa (nombre ficticio) observa el exterior desde la ventana de su habitación. Fotos: Rafa Gutiérrez

Donde se salvan las anorexias más graves

EL CORREO entra en la pionera TCA, una unidad diferente donde no manda el peso sino la motivación de unas jóvenes cuya vida corre peligro

Sara López de Pariza

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:08

La Unidad de Psiquiatría del HUA Santiago atiende actualmente a más de 200 pacientes alavesas y del Alto Deba afectadas por trastornos de la conducta ... alimentaria (TCA). Los ingresos se duplicaron en el año 2021 coincidiendo con el final de la pandemia y desde entonces la cifra se ha mantenido estable. Dos tercios de las pacientes empieza el seguimiento siendo menor de edad y el tratamiento dura de media cinco años. Algunas se recuperan y para otras el camino es mucho más complicado y corren riesgo de que el trastorno se cronifique o de que su vida corra peligro. Precisamente para esas situaciones más graves existe desde abril de 2024 una unidad específica en la séptima planta del HUA Santiago. Era desde hace tiempo un recurso muy demandado por afectadas y sus familiares y que Osakidetza solo ha implantado en la capital alavesa y Galdakao. EL CORREO ha podido acceder un año y medio después de su puesta en marcha.

