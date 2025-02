Salburua reclama nuevas pasarelas para dejar de estar «aislados e inseguros»

El extenso barrio de Salburua se une entre sí a través de cuatro pasarelas. Sin embargo, y debido al crecimiento residencial que está experimentando el ... distrito, estas conexiones resultan cada vez más escasas. Además de que en algunos casos estos pasos se comparten junto a vehículos que pasan por debajo de las vías del tren, lo que supone un «riesgo evidente» para la seguridad de los peatones, denuncian los residentes.

Para tratar de ampliar esa red de senderos seguros, un grupo vecinal ha iniciado una recogida de firmas para que el Consistorio estudie colocar otra pasarela peatonal. En concreto, solicitan que se ubique en Larrein, a la altura de la ikastola Errekabarri, porque consideran que en ese sector se encuentran «en una situación de aislamiento», después de que «el soterramiento de las vías no se realizara», ya que se parte en dos de forma inevitable esta zona de la capital alavesa.

En unas pocas semanas, más de medio millar de personas han mostrado su apoyo a la iniciativa. Fuentes de la asociación de vecinos, Salburua Burdinbide, coinciden en que ese planteamiento sería beneficioso y, aunque reconocen que sería «difícil» de ejecutar por el alto coste que supondría y por la necesidad de que Adif les dé el visto bueno, piden al Gobierno local que al menos lleve a cabo informes técnicos para buscar soluciones e intentar que las distancias entre los distintos sectores -donde están previstos para 2027 casi 200 pisos públicos de alquiler asequible- no sea tan amplias ni tan inseguras; condiciones que se sufren más aún por la noche por la menor afluencia.

Un paseo junto a representantes de la asociación vecinal lo demuestra. El recorrido comienza en la pasarela de Las Neveras, que une el sur de Salburua con la calle Florida. El departamento de Espacio Público, que lidera la concejala Beatriz Artolazabal (PNV), anunció hace un mes que ha reservado medio millón de euros para sustituir esta estructura, después de que hace cuatro años se cerrara a cal y canto por la aparición de un grave problema en las vigas. Su estado preocupa y éste es el punto de partida porque entre esta calle y otras vías como la Avenida Capital de Euskadi, más próxima a la zona de Arkaiate, apenas existen puentes que no obliguen a dar rodeos y a perder infinidad de minutos entre trayectos.

Una demanda de hace 10 años

«Salburua es todo pero cada sector ha crecido de forma diferente. El Ayuntamiento no puede llegar tarde a todas nuestras necesidades», comparten. Lo dicen porque a golpe de reclamas vecinales sostenidas durante años han logrado que se coloque un bidegorri en la Avenida del Ferrocarril y se quite un carril de coches para que los niños no pasen tanto miedo al cruzar por aquí. También les costó otros tantos meses conseguir un puente sobre el río Errekaleor para unir una parte de Larrein con las áreas donde está el centro de salud, los autobuses urbanos, el tranvía o los comercios. Pero aún no es suficiente.

En la calle Antonio Amat, por ejemplo, no ha habido ningún cambio. El espacio que hay en este puente para viandantes y bicis es de menos de un metro y medio. Por esa incomodidad, se lamentan que el proyecto para conectar el Anillo Verde y Arkaiate presentado hace una década por el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y al que se le dedicaron 62.000 euros no saliera adelante. «Con esa idea se ganaría seguridad y se evitaría un recorrido superior a un kilómetro de distancia», recuerdan, recuperando esa demanda.