Salburua se llena de canciones Disney al piano

'La Bella y la Bestia', 'Aladdin', 'Piratas del caribe'... más allá del fenómeno y taquillazo que han supuesto estas películas, es complicado imaginarse esas cintas sin su banda sonora. Unas melodías fácilmente reconocibles y pegadizas. Este sábado 4 de octubre, el pianista Sigfrido Cecchini regresa a Vitoriaen un concierto cargado de los temas de la factoría Disney. Será en el centro cívico Salburua en cuatro pases (11.30, 13.00, 17.30 y 19.30; 10-20 euros).

En el montaje se rodea de 1.500 velas. espectáculo cuenta con la actriz y presentadora vitoriana Itziar Gutiérrez (Prakids) como cuentacuentos, interactuando con los niños entre temas. También se proyectarán diferentes imágenes de esos largometrajes en el que promete ser una «aventura emocionante», según anuncian los promotres.

El músico, que ya actuó en mayo en el mismo espacio, regresa al barrio al este de la capital alavesa. La edad mínima recomendada para asistir como público es de 4 años y los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto. 'Un Mundo Ideal', 'Hay un amigo en mí' o 'Let it go' son algunos de los temas que sonarán en este encuentro a la luz de las velas.