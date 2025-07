La Sala Amárica reabre con una apuesta por el arte contemporáneo local

Ramón Albertus Jueves, 17 de julio 2025, 13:04 Comenta Compartir

«Estás aquí, estamos aquí». Con ese mensaje, la Sala Amárica de Vitoriaacoge desde este jueves 'Frecuencias de fondo. Zu hemen zaude (Tú estás aquí)', una muestra colectiva que reúne a cinco creadores alaveses de distintas generaciones: Miriam Isasi, Zigor Urrutia, Maider Varona, Mel Arranz y Sara Pérez. Más allá de una propuesta expositiva, la iniciativa simboliza una rectificación institucional y un giro de 180 grados respecto al anuncio del cierre y cambio de uso como sala de arte.

De hecho, la muestra -que podrá visitarse del 17 de julio (inauguración a las 19.00) al 21 de septiembre- surge de una convocatoria a contrarreloj impulsada por la asociación Amarika Elkartea, creada para evitar el cierre. De más de una treintena de propuestas salieron seleccionadas cinco. En apenas 22 días se ha realizado el montaje, algo muy poco habitual. La Diputación dio luz verde a esas propuestas de la entidad, que reúne a más de cien artistas y agentes culturales alaveses, y aspira a que esta experiencia marque un precedente en la gestión cultural.

Ampliar Zigor Urrutia, Miriam Isasi, Maider Varona y Mel Arranz. Igor Martín

En la presentación participaron los artistas, el comisario Iñaki Larrimbe (único seleccionado en otra convocatoria que se abrió para los procesos curatoriales) y la diputada de Cultura, Ana del Val, quien destacó que se trata de una iniciativa «especial porque nace de la escucha y la colaboración». Larrimbe valoró que «rectificar es de sabios» y defendió que el resultado «sube el nivel».

Guiños a Fernando de Amárica

Como destaca Zigor Urrutia, la muestra es una «representación y reflejo del arte contemporáneo alavés» y de su pluralidad estilística. No existe una temática común entre las obras. Urrutia presenta una gran lona con la frase 'How to explain pictures to a dead hare', en referencia a Joseph Beuys, y lanza una crítica al «turismo enfocado en el arte», contraponiéndolo a la necesidad expresiva como valor esencial. Utiliza grabados, metales y vídeo, junto a imágenes de Amárica y Arteta combinadas con eslóganes de campañas publicitarias.

El guiño a Amárica se repite en la obra de Maider Varona, que parte de sus cuadros para coser un mural a lápiz. Miriam Isasi, la artista más conocida del circuito -ha formado parte de muestras en espacios como Artium, Guggenheim Bilbao o la Academia de San Fernando- presenta 'Carpinteros', una pieza que entrelaza tecnología, performance y documentación, en una sala separada. Isasi destaca que ha sido un «placer compartir espacio con artistas emergentes».

Mel Arranz, ganadora del premio a mejor corto vasco en Zinebi por 'Azaletik azalera', explora la pérdida de su abuelo mediante bocetos que simulan un guion emocional. Por su parte, Sara Pérez recoge en 'Pichirichi' una colección de objetos de poco valor económico pero alta carga afectiva (desde cerillas a llaveros pasando por postales).

La diputada Del Val avanzó que la programación de la sala ya está cubierta hasta febrero, con citas como 'Inmersiones', a finales de noviembre, y el regreso del festival Viphoto, un programa que lleva años celebrándose en el propio espacio. «Tanto Amarika Elkartea como las mesas sectoriales trabajaremos por la continuidad», comentó Del Val.