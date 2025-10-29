La Sala Amárica contará con un espacio y nuevos premios para creadores culturales de Álava

La Sala Amárica estuvo a punto de sellar su acta de defunción en enero. La Diputación quería convertirla en un centro de innovación y emprendimiento. ... En abril, y sobre todo como consecuencia de la presión ejercida desde el sector cultural de la ciudad, la administración foral abandonó esa idea. Ahora, en octubre, el Gobierno del PNV-PSE ha aprobado en las Juntas Generales a instancia de EH Bildu una moción para reforzar el equipamiento dedicado al pintor impresionista.

Y es que los partidos que sostienen al ejecutivo se han comprometido a que «antes de finalizar la legislatura» se abra un espacio para los creadores con un «modelo de gestión compartido y consensuado con el sector». También que se diseñe un «plan de fomento, reactivación y uso cultural» y que se cree «a partir de 2026» un premio que se llamará Sortzaileak «para poner en valor la creatividad y el trabajo de los creadores como acicate para seguir trabajando» en áreas como la literatura, la creación gráfica, las artes escénicas, las artes plásticas, la música y las denominadas nuevas artes visuales.

Se trata de demandas que el sector artístico puso sobre la mesa cuando se anunció el cierre de Amárica y que ahora, diez meses después, el PNV y PSE aceptan. Esto viene precisamente en consonancia con ese estrecho contacto que la diputada de Cultura, la socialista Ana del Val, repite que mantiene con la plataforma que se creó a principios de año, como ha recordado su compañero de partido, Alain Coloma.

Porque el objetivo, nadie lo ha ocultado, es cerrar «políticamente» aquel «complejo capítulo» que se desencadenó cuando Cultura accedió a bajar la persiana de Amárica y sustituirlo por un centro de emprendimiento. «El objetivo no es sólo exponer, sino dar visibilidad a la creación expuesta y ofrecer formación y acompañamiento en el proceso previo del creador», ha añadido Coloma. La proponente, la abertzale Estitxu Martínez de Iturrate, ha afirmado que así se busca «garantizar el desarrollo profesional, fomentar la creatividad y ensalzar a los artistas». «Creemos importante saber qué opina el sector, conocer sus inquietudes y proyectos, por lo que apostamos por un futuro para la Sala Amárica», ha añadido la procuradora del PNV Amagoia Sáez de Ibarra.

El PP se ha abstenido en la votación porque, como ha considerado la juntera Elisabeth Ochoa de Eribe, la moción es «corta e imprecisa» a la hora de «garantizar la gestión eficaz, estable y profesional que dé continuidad al servicio» en Amárica, por lo que demandado «pasar de la intención a la acción con un modelo que asegure su continuidad». Elkarrekin, por su parte, sólo ha apoyado algunos de los puntos de la iniciativa de EH Bildu y, a las puertas de la negociación presupuestaria, Laura Fernández ha demandado «aumentar la partida destinada a esta sala para reforzar y consolidar el ecosistema cultural alavés».