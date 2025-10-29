El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retratos de una sala. La muestra 'Mujer / Máquina / Fábrica', que se pudo ver en 2023, organizada por el colectivo Artxibo. Jesús Andrade

La Sala Amárica contará con un espacio y nuevos premios para creadores culturales de Álava

Seis meses después de renunciar a su cierre, el PNV y PSE apuestan por un modelo de gestión «consensuado» con el sector

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:35

Comenta

La Sala Amárica estuvo a punto de sellar su acta de defunción en enero. La Diputación quería convertirla en un centro de innovación y emprendimiento. ... En abril, y sobre todo como consecuencia de la presión ejercida desde el sector cultural de la ciudad, la administración foral abandonó esa idea. Ahora, en octubre, el Gobierno del PNV-PSE ha aprobado en las Juntas Generales a instancia de EH Bildu una moción para reforzar el equipamiento dedicado al pintor impresionista.

