«Saber entendernos es más importante que las matemáticas»

La psicóloga Alba Cardalda ha escrito un manual que atrapa al lector desde su título: 'Cómo mandar a la mierda de forma educada' (Penguin Random House, 2023). En realidad, según explica después, esta es una situación extrema que es mejor evitar. «Son consejos prácticos sobre ... la importancia de decir no», matiza. Esta tarde, a las 19.00 horas, aportará esas claves en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, de la mano del Aula de EL CORREO. Antes, tendrá un encuentro exclusivo con suscriptores de este periódico.

– Su libro ha sido un superventas. ¿La literatura de autoayuda vive un buen momento?

– La pandemia provocó en la sociedad un cambio de chip en cuanto a la importancia de cuidarnos. Vivimos momentos complicados y quien más quien menos padeció ansiedad, miedos, se dispararon muchísimos trastornos de diferentes tipos, desde conductas alimentarias hasta adolescentes con lesiones autolíticas... Rayamos los extremos y la gente empezó a interesarse más por este tipo de literatura.

– ¿La pandemia lo cambió todo?

– También hay mucha desinformación. En las redes sociales se cuelan muchos libros o personas que divulgan sobre salud mental y que no están cualificadas. Entonces, es un buen momento para esta literatura, pero también hay que tener mucho más cuidado que nunca al escoger a los profesionales que vamos a escuchar.

– ¿Por eso usted ha buscado un hueco en las plataformas?

– Exacto. Hay mucha confusión sobre términos, diagnósticos... que se utilizan muy a la ligera y nos hacen flaco favor. Ahora todo el mundo es narcisista o tiene TDA. No es así.

– En cuanto a su libro: advierte de la importancia de aplicar la asertividad en nuestras relaciones. ¿Es tan fácil como lo pinta?

– La base de todo es el estado en el que vamos por la vida. Porque aunque tú aprendas muy bien ciertas maneras de responder de forma asertiva, si normalmente estás superestresado, estarás mucho más irritable y tendrás la mecha muy corta.

– ¿Entonces?

– Hay que dirigir el foco a ese estado de ánimo de base. Hacer ejercicio, meditar o tener un descanso adecuado son los pilares de la salud mental y forman esa base para después utilizar las herramientas aprendidas.

– Deja clara la importancia de los límites. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil establecerlos?

– Por el miedo al rechazo o a que se enfade la otra persona; así acabamos cediendo automáticamente, sin pensar. Después nos damos cuenta de que tendríamos que haber dicho que no, haber parado los pies, pero vamos tragando situaciones que no queremos y esto hace un efecto de olla a presión.

– ¿Al final...?

– No decimos nada porque no sabemos cómo y llega un punto que explotamos. Y explotamos mal. Porque lo que podrías haber dicho en un momento de una forma más tranquila, lo haces enfadadísimo, diciéndolo de cualquier manera. Ahí es cuando se pueden estropear las relaciones.

– Pero, ¿dónde se encuentra el equilibrio entre poner límites, no ser egoísta y ser flexible?

– Claro, el enemigo está en la dosis. Poca no hace efecto y una demasiado elevada es perjudicial. Tenemos que convivir: un día por ti, otro por mí, esto es un toma y daca. Si no, es muy difícil crear relaciones sanas y recíprocas. Una de las herramientas más efectivas y más importantes es saber parar un segundo a preguntarnos si esto que nos están pidiendo o esto que ha ocurrido es algo que queremos permitir. Es decir, hay un instante de conectar con uno mismo para identificar qué es lo que quiero realmente y para no responder de una formar automática.

– Continúe.

– Para saber cuándo ceder, una de las mejores formas es puntuar del cero al diez cuánto me apetece o me molesta lo que me están diciendo. Yo siempre pongo el límite entre el seis y el siete. Es un rango sano en el que movernos. Y si yo siento que realmente no me apetece nada, tengo que respetarme. Pero claro, no siempre puede ser no, porque eso también tiene un precio en nuestras relaciones.

– Elon Musk lleva por bandera la importancia de decir no como clave del éxito. Y usted también cita a Jeff Bezos en el libro.

– Decir no es priorizarte, es poner en valor lo que tú quieres. Estas personas son un claro ejemplo de que lo han hecho, pero desde mi punto de vista lo han llevado al extremo, al egocentrismo. Tus decisiones tienen que pasar por una evaluación propia moral para ver si afectan de forma negativa a personas ajenas. Ellos son unas aspiradoras que arrasan por donde van sin importarles cuánto se lleven por delante. No serían el ejemplo de poner límites de forma sana.

– En su manual cuenta que ahora hay escuelas de educación emocional . ¿De qué van estas lecciones?

– Desde que empezamos parvulitos nos deberían enseñar a identificar las emociones. A cada edad, el nivel que corresponde, pero es un básico necesario para poder ir avanzando en las vida. Saber entendernos a nosotros mismos y a los demás a nivel emocional es tan básico, necesario e incluso mucho más importante que aprender ciertos conocimientos de matemáticas que, al final, nunca aplicas. No digo que no se tengan que enseñar, es lo que hace nuestra base de conocimiento, pero entender nuestras emociones lo vamos a necesitar toda la vida. Sin eso, será imposible sentirnos felices o alcanzar el bienestar.