Así es SAAKI, el robot pionero que acompañará a los niños en Txagorritxu

Se llama SAAKI, mide 1,30, pesa 35 kilos y pronto pasará a formar parte de la plantilla de la OSI Araba. Este robot pionero ... en humanización hospitalaria servirá para mejorar la experiencia de los menores hospitalizados en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu con funciones de entretenimiento y acompañamiento. La intención es que comience a funcionar a mediados de diciembre.

«Hasta donde tenemos conocimiento es pionero en el Estado en el ámbito de humanización en Pediatría», ha trasladado durante la presentación Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba. Los profesionales de este Instituto de Investigación Sanitaria se preguntaron si un humanoide podría mejorar la experiencia de los niños que se tienen que enfrentar a los sentimientos de miedo, ansiedad e incertidumbre durante un ingreso. De ahí surge este proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Vital.

Con una altura de 130 centímetros y un peso de 35 kilos, el G1 EDU de Unitree Robotics (ese es su nombre técnico) presenta proporciones similares a las de un menor de 9 a 11 años. De esta manera se facilita «una interacción cercana y no intimidante». Equipado con inteligencia artificial, sensores 3D, capacidades de comunicación avanzada y dos horas de independencia el robot puede interactuar de forma natural con los pacientes, acompañarles, explicarles procedimientos médicos de manera sencilla o participar en actividades grupales o educativas. En euskera y en castellano.

«Puede llegar a ser más cercano que un humano con bata», desliza Fernández. SAAKi está preparado, por ejemplo, para preguntarles a los niños qué tal se encuentran en ese momento, contarles un chiste o un cuento o cantarles una canción. Jugará además con el factor sorpresa, ya que los txikis no le esperarán y les sorprenderá su presencia, distrayéndoles por un rato de dónde están y de su situación médica.

Entre los objetivos que se persiguen con la puesta en funcionamiento del humanoide están la reducción de la ansiedad y el miedo, el aprendizaje a través del juego, la compañía emocional o la mejora de la estancia. Durante la presentación que ha tenido lugar este lunes el robot ha mostrado a Jon y Ariane, dos txikis vitorianos, cómo celebrar un gol y ha bailado con ellos sobre el escenario.

De la palabra japonesa saki

La original iniciativa está destinada a menores de entre 4 y 13 años con un mínimo de tres días de estancia en el hospital y sin riesgos infecciosos. Tras una primera toma de contacto en el HUA Txagorritxu se analizará la experiencia y se valorará la posibilidad de extenderlo a otros hospitales vascos. En un futuro además se estudiarán otras funcionalidades como su acompañamiento a personas adultas o la asistencia en procedimientos quirúrgicos muy básicos o de laboratorio. Además la implantación de este robot abre la puerta a nuevas líneas de investigación en campos como la rehabilitación pediátrica, la educación sanitaria o la terapia motriz.

El nombre, SAAKI, por cierto, viene de la palabra japonesa saki que deriva de los caracteres kanji (saku), que significa florecer, y (ki), que se traduce como esperanza. Además también tiene cierta relación con el ámbito de la innovación. Los investigadores de Bioaraba le añadieron doble 'a' para hacer el juego con 'adimen artifiziala' (inteligencia artificial).

Durante la presentación de este lunes, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez ha incidido en que este proyecto «supone un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible. Y evidencia que la tecnología, aplicada con criterio, puede convertirse en un apoyo esencial para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados».

Por su parte, la directora de la Fundación Vital Arantxa Ibañez de Opacua, ha señalado que es «un ejemplo de cómo la tecnología aplicada con dimensión humana puede ayudar a mejorar la vida de los más pequeños cuando se encuentran en una situación difícil».