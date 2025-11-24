El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

SAAKI se unirá a la plantilla de la OSI Araba a mediados de diciembre.

Así es SAAKI, el robot pionero que acompañará a los niños en Txagorritxu

El humanoide servirá para mejorar el bienestar de los menores hospitalizados en Pediatría a partir de diciembre. Se trata de un proyecto «novedoso en el Estado»

Sara López de Pariza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:29

Se llama SAAKI, mide 1,30, pesa 35 kilos y pronto pasará a formar parte de la plantilla de la OSI Araba. Este robot pionero ... en humanización hospitalaria servirá para mejorar la experiencia de los menores hospitalizados en el área de Pediatría del HUA Txagorritxu con funciones de entretenimiento y acompañamiento. La intención es que comience a funcionar a mediados de diciembre.

