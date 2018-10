La ruta de bodegas de Villabuena, Premio Best Of de turismo del vino Vista de Villabuena de Álava, con el Hotel Viura en primer plano. / E. C. Juanma Lavín, 'alma mater' del centro Villa Lucía de Laguardia, recibe una mención especial por su trayectoria JUAN CARLOS BERDONCES Jueves, 18 octubre 2018, 20:00

En Villabuena de Álava hay alrededor de 320 vecinos y una treintena larga de bodegas, un promedio que puede considerarse de récord no sólo en Rioja Alavesa sino en la practica totalidad de comarcas vinícolas repartidas por el mundo. La ruta de bodegas, un proyecto «coral» que aúna las voluntades de un nutrido grupo de empresas para promocionar sus vino, ha recibido uno de los Premios Best Of de turismo del vino que entrega cada año la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino.

El recorrido por las bodegas de Villabuena permite visitar cuatro de ellas, catar sus mejores vinos junto a un 'pintxo' y rematar con una cata comentada en el wine bar del Hotel Viura.

La presencia alavesa en el 'cuadro de honor' de los Premios Best Of, entregados esta noche en la bodega Conde de los Andes en Ollauri (La Rioja), se ha completado con la mención especial del jurado al empresario Juanma Lavín, alma mater del centro Villa Lucía de Laguardia. «Además de una dilatada vida en, por y para la gastronomía, implicando a la familia, con fe ciega en su proyecto, ha convertido Villa Lucía en un lugar de referencia en el mundo del enoturismo», destacó el jurado, que alabó el carácter «creativo, imprevisible, luchador, apasionado, vital, inquieto y versátil de Juanma».