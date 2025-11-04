El rodaje de 'Kraken' toma la Plaza Nueva de Vitoria

Ramón Albertus Martes, 4 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

«¡Nadie mira a cámara!». La orden de dirección resuena a las cinco y media en la Plaza Nueva ante la expectación de varios curiosos. Este martes, uno de los rincones más reconocibles de Vitoria se ha transformado en el plató de 'Kraken', el thriller protagonizado por Alejo Sauras y Maggie Civantos. El rodaje adapta la novela 'El libro negro de las horas', de Eva García Sáenz de Urturi, y lleva en marcha desde mediados de octubre en distintos puntos de Álava bajo la dirección de Manuel Sanabria y Joaquín Llamas.

En la jornada de este martes, la actriz malagueña ('Vis a vis' o 'Las chicas del cable') fue vista en plena acción en la plaza diseñada por Olaguíbel. En la secuencia, su personaje, la inspectora de la Ertzaintza Estíbaliz Ruiz de Gauna, corre tras un sospechoso y le detiene ante la mirada de algunos. La producción, impulsada por Isla Audiovisual en colaboración con Zebra Producciones (iZen Euskadi), volverá a llevar a la gran pantalla distintos escenarios del territorio alavés.

Hace apenas una semana, el equipo rodó en un caserío de Muru, y la grabación ha pasado ya por numerosos rincones de la ciudad. Aunque la filmación comenzó en Madrid -con localizaciones como la Cuesta de Moyano o el Instituto Cervantes-, gran parte de la acción transcurre en Vitoria, igual que en la novela original, que fue uno de los libros más vendidos de 2022.

Álava vive un momento de efervescencia cinematográfica. Nunca antes el territorio había tenido tanta presencia en la gran pantalla. La cartelera actual cuenta con 'Cuerpos locos', la comedia familiar de Ana Murugarren protagonizada por Paz Padilla y Antonio Resines, mientras que en las plataformas destaca una serie de de terror rodada en Apellániz 'La coleccionista', una de las más vistas en España en la plataforma Prime Video.