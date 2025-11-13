El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado en que ha quedado el kebab asaltado esta madrugada. Jesús Andrade

Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución

La Ertzaintza arresta a otro participante en Nanclares. Los dos pertenecen a una banda especializada en saquear comercios y robar coches

David González

David González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Persecución de película esta madrugada de jueves entre Álava y Burgos. El robo a un kebab en el barrio de Salburua, en Vitoria, ha acabado ... con un coche destrozado y los dos presuntos ladrones detenidos. Uno en Miranda de Ebro, tras ser perseguido por coches patrulla de la Policía Local de Vitoria. Y otro en Nanclares de Oca. Éste ha sido engrilletado por agentes de la Ertzaintza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3 Vitoria estudia los recursos de 1.177 familias contra la subida de la tasa de basuras
  4. 4

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  5. 5

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  6. 6 El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza»
  7. 7 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9 Roba una caja de bebidas alcohólicas y le arrestan cuando bebía en una calle de Vitoria
  10. 10

    El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución

Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución