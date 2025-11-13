Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución

Persecución de película esta madrugada de jueves entre Álava y Burgos. El robo a un kebab en el barrio de Salburua, en Vitoria, ha acabado ... con un coche destrozado y los dos presuntos ladrones detenidos. Uno en Miranda de Ebro, tras ser perseguido por coches patrulla de la Policía Local de Vitoria. Y otro en Nanclares de Oca. Éste ha sido engrilletado por agentes de la Ertzaintza.

Todo ha empezado sobre las 3.30 horas, cuando una llamada ciudadana ha alertado al 092 sobre un posible asalto a un kebab ubicado en Salburua y cerrado a esas horas. El comunicante ha señalado que desconocidos estaban usando una maza para destrozar la luna. En apenas un minuto, una patrulla de la Guardia urbana se ha presentado en el lugar.

Al aparecer los agentes, un turismo de gran cilindrada aparcado enfrente ha emprendido la huida a gran velocidad. Tras su estela, esta patrulla a la que se han unido más recursos. En ese momento se ha iniciado una persecución en la que el conductor a la fuga ha ido en dirección contraria por varios tramos y siempre a una velocidad muy por encima de la permitida. Como el coche sospechoso está a nombre de «un conocido delincuente» se han activado todas las alarmas. Ahí han sido avisados la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Local de Miranda de Ebro.

Durante su huida, el conductor ha reventado una rueda de su coche

15 minutos después, el turismo a la fuga y sus perseguidores han entrado en Miranda. Este coche, además, iba con una rueda reventada producto de su conducción temeraria. «Pese a ello no ha bajado de 160 kilómetros a la hora», señalan fuentes policiales. Debido a su excesiva velocidad ha atravesado una rotonda y se ha llevado una señal por delante.

En la calle Duque de Ahumada y, gracias a la colaboración de la Policía Local de Miranda, el conductor ha sido interceptado. Presentaba heridas en las manos. Al parecer durante su precipitada salida del kebab se habría cortado con el cristal fracturado. Dentro del vehículo se han encontrado docena de monedas, presuntamente extraídas del establecimiento reventado. El ladrón ha sido arrestado y su automóvil, trasladado al depósito de vehículos de la localidad burgalesa, donde será sometido a una inspección ocular.

La maza utilizada para el asalto ha sido recuperada y se usará como evidencia incriminatoria en un futuro proceso penal.

En Errekaleor

De manera paralela, efectivos de la Ertzaintza han detectado otro vehículo presuntamente implicado en el robo con fuerza. Se había refugiado en el barrio okupado de Errekaleor. En su interior iban dos personas. Un hombre y una mujer, que era quien conducía.

Desde allí se han dirigido a Nanclares de Oca. Hasta allí le han seguido varias dotaciones de la Policía autonómica, donde les han dado el alto. En el interior del vehículo han localizado herramientas para robar como guantes de látex. El varón presentaba erosiones en el cuerpo. Al parecer también porque se habría lastimado al salir por el agujero hecho en la puerta de entrada.

Le acompañaba una mujer que iba al volante y ha dado «positivo» en cocaína, por lo que ha sido denunciada.

Los dos hombres cuentan con antecedentes. Se les considera integrantes de una banda local especializada en robar comercios en Álava, Burgos y La Rioja. También se les ha investigado en varias ocasiones por robar vehículos. El botín obtenido por este robo de fuerza no ha superado los 300 euros, según medios policiales.