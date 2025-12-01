El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Roban los anillos a una nonagenaria con el método del «abrazo solidario» en Vitoria

La víctima paseaba con su andador cerca de su domicilio, en Lakuabizkarra

N. S.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:21

Una vecina de Vitoria de 90 años fue víctima el pasado viernes por la tarde de un robo mediante el sistema del «abrazo solidario». La mujer había salido a pasear con su andador por los alrededores de su domicilio, en el barrio de Lakuabizkarra, cuando una joven se le acercó y entabló conversación con ella en tono amigable y cariñoso. Le habló de su madre y en un momento de descuido le tomó la mano a la anciana. Entonces, se dio media vuelta y se marchó.

Fue entonces cuando la nonagenaria se dio cuenta de que le faltaban dos anillos que llevaba en un dedo de su mano izquierda. Le llamó a la joven y le pidió que se los devolviera. Pero la asaltante hizo caso omiso y siguió su camino. La víctima, incapaz de seguir a la joven, no le quedó otro remedio que regresar a casa sin sus dos alajas que «para ella tienen un gran valor sentimental», han relatado los familiares a este periódico.

Sus allegados denunciaron los hechos este domingo en la Ertzaintza.

