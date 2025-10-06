Roba en Vitoria un móvil y un reloj tras atacar con un palo y atropellar con su patinete a sus víctimas Los hechos ocurrieron en la calle Beato Tomás de Zumárraga, donde un hombre quedó herido, ensangrentado y tirado en el suelo

Nuria Nuño Lunes, 6 de octubre 2025, 15:07

La Policía Local de Vitoria detuvo en la madrugada de ayer, domingo, a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones. Los hechos ocurrieron poco antes de las cinco de la madrugada, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Txagorritxu fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Beato Tomás de Zumárraga. ¿El motivo? Habían agredido a una persona que quedó «herida, ensangrentada y tirada en el suelo», refiere el parte policial difundido este lunes.

Los agentes llegaron rápidamente. Allí encontraron a la víctima, a la que habían robado el móvil. Estaba acompañada por tres personas que, aunque «no habían presenciado los hechos», sí observaron a tres varones que se marchaban de forma apresurada del lugar en dirección hacia el Seminario. Gracias a esta información, otra patrulla de apoyo comenzó a perseguirles y logró dar alcance a uno de ellos, que iba en patinete.

Mientras los policías atendían a la víctima, para la que solicitaron una ambulancia, llegaron dos varones. Dijeron que habían conocido al herido quien, minutos antes, caminaba por delante de ellos, cuando «un hombre en patinete lo empujó, lo tiró al suelo, le arrebató el teléfono móvil y comenzó a agredirlo», describieron. Después, al parecer, agredieron también a uno de esos dos varones «con un palo y le quitó con violencia su reloj». No obstante, su dueño consiguió recuperarlo pero resultó herido «con cortes y abrasiones en el antebrazo».

Los hombres recién llegados, que habían salido corriendo tras el presunto ladrón, reconocieron al hombre interceptado como «el mismo que les había robado y agredido» a ellos. En vista de todo, los agentes procedieron a su detención.

Cadena de oro

Este no ha sido el único robo con violencia y lesiones registrado por la Guardia urbana este fin de semana. Agentes de la Policía Local detuvieron a primera hora de la mañana de ayer, domingo, a dos hombres de 19 y 20 años como presuntos autores de los delitos de robo con violencia y lesiones. Los hechos se produjeron alrededor de las 6.30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el centro de Vitoria, a su paso por la calle La Paz, fue requerida por un varón: había sido testigo de cómo un par de jóvenes habían sustraído una cadena de oro a un amigo mediante un «fuerte tirón tras darle un abrazo», describieron.

Ante tales hechos, el demandante «forcejeó» con los presuntos ladrones y consiguió recuperarla aunque estos huyeron del lugar. Los agentes lo acompañaron hasta el cruce con la calle Independencia y el varón vio y señaló a los presuntos autores del robo. La patrulla se dirigió hacia ellos para aclarar lo ocurrido. Tras escuchar sus versiones y las del testigo y la víctima, que presentaba una «rojez en el cuello» y también los reconoció, procedieron a su detención.