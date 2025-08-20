Roba varios artículos de un supermercado de Vitoria y le pillan cuando los consumía en la calle La Policía Local detuvo a otro hombre por robar varios productos y agredir a la vigilante de otro supermercado de la ciudad

Nuria Nuño Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:06 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria detuvo este martes a un hombre de 28 años como autor de un delito de hurto. Los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones a fin de que se presentara en un supermercado situado en la calle Beato Tomás de Zumárraga. Al parecer, una persona había «sustraído diversos artículos» del interior del establecimiento. Tras recibir la descripción del autor y de los artículos, los agentes localizaron en la Avenida Gasteiz a una persona, cuyo aspecto coincidía con la descripción y que «estaba consumiendo los productos hurtados», refiere el parte policial. Al proceder a identificarlo, el sujeto no aportó domicilio conocido por lo que fue detenido para su puesta a disposición judicial.

De igual modo, agentes de la Guardia urbana arrestaron ayer, martes, a un joven de 21 años, sin domicilio conocido, como autor de un delito de hurto. Los hechos que derivaron en su detención sucedieron sobre las 15:40 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones. El aviso indicaba que la vigilante de seguridad de una tienda de ropa y complementos ubicada en el centro comercial El Boulevard tenía «retenida» a una persona por un hurto. En el momento de la identificación, el sujeto aportó «datos confusos» sobre su identidad y domicilio por lo que resultó imposible identificarlo en el lugar, refiere el parte policial. Por este motivo, el varón fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional con el objetivo de identificarlo correctamente. Una vez practicadas las diligencias, y a pesar de encontrarse identificado, el hombre «no facilitó dirección de domicilio ni residencia» por lo que fue detenido para su puesta a disposición judicial.

Robos con violencia

No son las únicas detenciones que ayer, martes, realizó la Policía Local. Alrededor de las 18.40 horas arrestaron a un varón de 24 años por robo con violencia. Los hechos ocurrieron en la plaza Santa Bárbara, en la rampa de salida del parking de El Corte Inglés. A la llegada de la patrulla, los agentes observaron a dos vigilantes de seguridad «forcejeando con un varón engrilletado». Los policías fueron informados de que habían visto por las cámaras cómo esta persona «sustraía un perfume» del interior de los grandes almacenes. Al intervenir, se produjo un «forcejeo con resultado de lesiones» en los dos trabajadores. El sujeto reconoció la versión de los vigilantes y acabó detenido.

Por último, un hombre de 40 años fue también detenido por un delito de robo con violencia. En este caso, una patrulla fue requerida para que acudiera a un supermercado de Portal de Foronda, ya que, al parecer, tenían retenida a una persona que trató de «sustraer productos y había agredido a una vigilante de seguridad», recoge el parte difundido este miércoles desde Aguirrelanda.

Cuando llegaron al lugar, los agentes vieron cómo un varón sacaba varios productos del interior de sus pantalones y los lanzaba al suelo, en presencia de la vigilante de seguridad. Posteriormente, fueron informados de que la mujer había observado por las cámaras cómo ese hombre se escondía productos del establecimiento en el pantalón. Después, traspasó la línea de cajas sin abonar ninguno de los productos. Por este motivo, la vigilante le dio el alto y el sujeto comenzó a empujarla de forma «agresiva» en reiteradas ocasiones y la causó una lesión leve en la mano. Por todo ello, el hombre fue detenido.