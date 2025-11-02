«En La Rioja nos han dado una de las licencias en tan sólo mes y medio»

«Sorprendentemente, después de estar siempre con dificultades con los gremios y para conseguir más rapidez y flexibilidad con los permisos nos encontramos con que ... en año y medio en La Rioja sacamos adelante tres promociones».

Un empresario local relata cómo ha acabado en la comunidad vecina y en la que no dudará en repetir, al encontrar muchas más facilidades urbanísticas y de personal allí para levantar pisos. Acudió a una subasta de propiedades de la Sareb (el conocido como 'banco malo') y se hizo en enero con la propiedad de una estructura en la que se iban a levantar casas y que había quedado sin terminar en Logroño.

Las 40 viviendas ya están terminadas y con los permisos en regla «y eso que partíamos de un edificio que había sido vandalizado», indica el promotor, que prefiere mantener la discreción.

Tiene otras promociones en localidades muy próximas a la capital riojana y los técnicos del ayuntamiento de una de ellas le han concedido la licencia de obras para levantar media docena de chalés «en tan sólo mes y medio», destaca.

Viajes de ida y vuelta

Es impensable en Vitoria, donde tiene una experiencia que le ha llevado a perder dinero. La licencia de ocupación de una de sus promociones se demoró tanto que tuvieron que compensar a los clientes por el retraso en la entrega de llaves. Se hicieron cargo de los pagos de alquileres mensuales.

Así que la empresa sigue mirando hacia La Rioja donde además no encuentra tantos problemas con la mano de obra como en el País Vasco.

En el extremo contrario, no es raro ver que se desplazan hasta Vitoria empresas de reforma o de instalaciones llegadas de territorios vecinos y de otras provincias. El problema que encuentran sus clientes es que la respuesta ante una avería o un defecto que se descubre meses después, tarda en llegar.