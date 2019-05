Rioja Alavesa se reivindica en campaña Las autoridades siguen el aurresku momentos antes de empezar el pleno de Tierras Esparsas. / Fotos: Quintas El presidente de la Cuadrilla y el alcalde#de Navaridas reclaman a los junteros mejores servicios para la comarca durante el pleno de Tierras Esparsas JUAN CARLOS BERDONCES Domingo, 19 mayo 2019, 19:39

En otras ocasiones, el pleno de Tierras Esparsas incluía en el orden del día un asunto de importancia en el territorio para que los junteros lo debatieran. Este domingo no sucedió así. Los grupos políticos se dieron una tregua al entender que bastante tienen estos días con la campaña electoral. Pero no por ello se dejaron de oír voces reivindicativas, en este caso de Rioja Alavesa. El presidente de la Cuadrilla y, sobre todo, el alcalde de Navaridas -su localidad acogió la sesión- reclamaron ante los procuradores una mejora de servicios para la comarca.

El regidor anfitrión, Miguel Ángel Fernández, ya dijo desde el primer momento de su intervención que «tengo tantas cosas que pedir que no sé si podré conseguirlo». La despoblación «es un problema que nos acucia», reconoció el alcalde del PP, «y necesitamos que las instituciones competentes, Diputación o el Gobierno vasco, no renuncien a invertir en el medio rural». Y fue ambicioso al pedir «lo mismo que puede ofrecerse en Vitoria: mejores servicios, igualdad de oportunidades, mejores redes de comunicaciones...».

ABRA y Bodegas de Euskadi

Fernández también quiso dejar claro que «nuestro entorno es únicamente Rioja Alavesa. Navaridas entiende que no puede haber otro ni llamarse de otra manera». No lo citó en su discurso pero las alusiones fueron claras a la decisión de la ABRA de cambiar su nombre por Asociación de Bodegas de Euskadi, que ha provocado un revuelo importante en la comarca. «Nuestros vinos son de calidad y no se merecen otra cosa que este referente de Rioja Alavesa», aseveró.

El presidente de la Cuadrilla, por su parte, expresó su preocupación por el «desapego que tiene, sobre todo la juventud, a vivir en la zona rural». Para evitar el despoblamiento, «es importante que la gente pueda tener acceso al trabajo o a la vivienda o contar con una oferta de tiempo libre», señaló Joseba Fernández, del PNV.