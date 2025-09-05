El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las primeras uvas tintas recogidas en las parcelas de Rioja Alavesa han llegado a las bodegas más temprano que de costumbre. Blanca Castillo

Rioja Alavesa adelanta la vendimia en la campaña más temprana y corta de la historia

Algunas bodegas han empezado a recoger uva tinta en una campaña excepcional en la que también se adelanta la blanca

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:17

Rioja Alavesa ha comenzado ya la vendimia más peculiar de su historia reciente en una campaña en la que se han juntado dos circunstancias excepcionales. ... Por una parte, los viñedos están escasos de uva por efecto de las tormentas, el calor y el hongo mildiu que los han maltratado durante el año y la previsión es que la cosecha sea la más corta del siglo. Por otro lado, la climatología de las últimas semanas ha propiciado que en muchos casos el fruto ya se encuentre listo para ser recogido cuando apenas se ha estrenado el mes de septiembre.

