El restaurante Klarete es ahora Kimua

El Clarete reabrió el pasado mes de julio sus puertas bajo una nueva gerencia y un nuevo nombre. Los jóvenes cocineros Asier Moreira, Koldobika Galán ... y Koldo Romano tomaban las riendas del histórico restaurante al que rebautizaron como Klarete. Ahora han optado por iniciar una nueva etapa y lo han hecho con una nueva seña de identidad: Kimua ha sido el nombre elegido para su apasionante proyecto gastronómico.

Lo definen como «una nueva etapa en la que ahora sí nosotros somos los dueños de nuestro camino». Moreira (que antes pasó por El Ballarín y El Bode junto a Galán) admite en conversación con EL CORREO que «notábamos algo de comparación» y no era algo con lo que estuvieran cómodos ya que «nosotros no somos lo que era El Clarete. No hacemos lo mismo que se hacía antes».

¿Por qué Kimua? «Kimua significa 'brote' en euskera, un nombre que representa lo que somos hoy. Una raíz que sigue firme, pero que renace con más fuerza, con nuevas ideas, sabores y energía». Los jóvenes cocineros explican que «seguimos siendo el mismo equipo, con la misma esencia pero con un nombre nuevo que refleja realmente nuestra ilusión de florecer de nuevo cada día».

Lo hacen en un local histórico pero renovado en su interior, mucho más luminoso y con nuevo mobiliario. Aunque lo importante de verdad es lo que se guisa entre fogones y lo que se sirve en el plato. «La gastronomía auténtica no necesita adornos; vive en los detalles, en el cuidado del plato y en la calma del servicio. Por eso en Kimua elaboramos cuidadosamente cada plato con productos, técnicas y sabores de Álava», defienden estos emprendedores.

En su restaurante de Cercas Bajas trabajan únicamente con tres menús cerrados. El menú Azoka de martes a viernes en el servicio de comidas (35 euros), el menú Lurralde que consta de siete pases (55 euros) y el Arbaso con nueve pases (68 euros). Entre sus platos hay creaciones como la croqueta de cangrejo de río, el tomate en texturas, la merluza con salsa de perejil y espinacas, el milhojas de conejo de campo o las vainas con falsa carbonara.

