Rescatan a un ciclista de 55 años tras sufrir una caída en el parque del Gorbea El herido ha sido evacuado a un hospital en un helicóptero de Osakidetza

J. M. N. Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Los servicios de emergencia han tenido que desplazarse en la tarde de este domingo para rescatar a un ciclista de 55 años en el Parque Natural del Gorbea. Una montañera que realizaba una ruta a pie ha llamado a las 14.15 horas a SOS Deiak para informar del hallazgo del varón, herido e inconsciente en el suelo tras sufrir un accidente.

Al parecer, el hombre se había visto involucrado en una caída mientras recorría la senda Altube, una pista forestal entre hayedos. El suceso ha tenido lugar en la zona de Sarria y ha provocado la movilización de efectivos de bomberos y sanitarios para asistir a la víctima. Hasta allí se ha desplazado también un helicóptero de la Ertzaintza con efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate. Este recurso ha evacuado al herido hasta otro punto donde le esperaba otro helicóptero de Osakidetza para trasladar al herido a un hospital.

El rescate es el primero de este tipo en noviembre. En octubre, sin embargo, fue necesaria la intervención de la Ertzaintza el 19 de octubre para rescatar a un hombre de 60 años tras sufrir una indisposición mientras realizaba una ruta por el paso de Atxuri, en el lado vizcaíno. En ese caso fue el propio varón quien alertó a los servicios de emergencia de su situación. Cuatro días antes también tuvo que ser evacuada una mujer que sufrió una caída en Zeanuri subiendo el monte que le lastimó el tobillo. La montañera no podía seguir su recorrido por su propios medios.