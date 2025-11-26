Un «relevo generacional» que llama a las puertas del mercado laboral en Euskadi

Los estudiantes de diferentes centros escolares trasladaron sus dudas a los ponentes en el foro de empleo y talento joven Gazte Up!, celebrado este miércoles en el Artium.

Ramón Albertus Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:45 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Lo habitual es que, cuando uno piensa en dar el salto al mercado laboral, le sobrevengan las dudas. Surgen las preguntas: si ese puesto nos motiva de verdad, si estamos capacitados, si encaja con nuestros intereses o si nos vemos desarrollando allí una carrera. Muchas de esas inquietudes quedaron este miércoles atenuadas en el foro Gazte Up!, la jornada de empleo y juventud en Álava organizada por EL CORREO, que cuenta con el patrocinio de Lanbide y del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, además de la colaboración de Egibide y Michelin Vitoria.

Hasta 180 alumnos del Instituto Francisco de Vitoria –del ciclo de Educación Infantil y el ciclo de Emergencias–; Egibide-Jesús Obrero –1º de Mecatrónica–; el Colegio Carmelitas –1º de Bachillerato– y el Colegio Urkide –también 1º de Bachillerato– acudieron a un acto en el auditorio del museo Artium, desde el que se trazó una panorámica sobre las posibilidades laborales para los próximos años y se lanzó un mensaje positivo. En un ambiente distendido, los asistentes pudieron conocer de primera mano testimonios y diagnósticos que ayudaron a poner en contexto el futuro laboral. Para muchos estudiantes, que afrontan cursos decisivos antes de buscar empleo, escuchar a responsables públicos y a profesionales del tejido empresarial supone un espaldarazo a esas elecciones.

«Estáis en un buen punto de salida», señaló Francisco Pedraza, director general de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, en su intervención. Subrayó que las oportunidades «no llegan solas» y que es necesario apostar por las inquietudes propias, sin perder de vista qué oportunidades se están creando. Pedraza, encargado de dar la bienvenida en este encuentro dinamizado por el periodista Aitor Buendía, insistió en que uno de los pilares de ese «mensaje de optimismo» es la dimensión demográfica del futuro inmediato.

A medida que avanzaba la jornada, una de las lecciones que muchos anotaron tenía que ver con que no basta la formación técnica, sino también en la capacidad de adaptación y el compromiso profesional. Tanto los representantes de empresas como de centros de formación insistieron en que los perfiles más demandados serán aquellos capaces de combinar conocimientos específicos con una actitud abierta al aprendizaje continuo.

Francisco Pedraza, director general de Lanbide.

«El futuro en Euskadi y en todo el territorio español es optimista por una cuestión demográfica: sois pocos jóvenes en relación con las personas que nos vamos a jubilar en los próximos diez años», explicó Pedraza. Recordó los datos de una prospectiva laboral elaborada por el servicio vasco de empleo: se prevén 675.000 oportunidades de trabajo en la próxima década, con 112.480 nuevos empleos y 562.533 vacantes derivadas de jubilaciones.

«En los próximos díez años se prevé la creación de 675.000 oportunidades de empleo tan solo en Euskadi» Francisco Pedaza Director general de Lanbide

Eso sí, reconocieron que aún queda margen de mejora. La tasa de paro media en Álava es del 7%, según los últimos datos del Eustat, frente al 11,3% que afecta a los jóvenes de entre 16 y 29 años. «Veníamos de una situación complicada y debemos seguir empujando para que estas cifras continúen bajando», apuntó Pedraza.

«Habéis llenado la sala y espero que no os defraudemos», dijo al arrancar la sesión, pasadas las nueve y media de la mañana. A juzgar por los aplausos que acompañaron las distintas ponencias, no lo hicieron. «Es importante apostar por las inquietudes y también no dejar de mirar qué oportunidades se están creando», reiteró Pedraza, algo que muchos se grabaron a fuego antes de volver a clase.