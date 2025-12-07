El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La profesora Xue Lian enseña a las pequeñas Jiuyue Aurora, Yuxuan Cristina y Yuquing Aitana en un aula de Niño Jesús.

La profesora Xue Lian enseña a las pequeñas Jiuyue Aurora, Yuxuan Cristina y Yuquing Aitana en un aula de Niño Jesús. Igor Martín

El refugio chino de Vitoria

Colegio Niño Jesús. ·

La comunidad china estaba preocupada por la pérdida de raíces de sus pequeños. Ahora, en la academia de Xiao aprenden algo más que mandarín

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:38

Comenta

Xiao Hou lleva casi tres décadas en Euskadi y antes de la pandemia montó su propia academia de chino, Shuren, para transmitir a los más ... pequeños el conocimiento de su idioma pero también la cultura. La «escuela», como esta apasionada de las lenguas la define, inició su andadura en Bilbao y el año pasado dio el salto a Vitoria al detectar en la capital alavesa una necesidad que no estaba cubierta. Desde 2024 dan clases en el colegio Niño Jesús a las que acuden menores nacidos en China, en España con ascendencia asiática y también pertenecientes a familias mixtas. A las aulas de este centro concertado asisten cada fin de semana alumnas como Yuxuan Cristina, Yuquing Aitana o Jiuyue Aurora (cada una tiene un nombre en chino y otro en español) para reforzar los vínculos con sus raíces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por intento de homicidio tras una pelea en un bar de Vitoria
  2. 2 Nace en Vitoria una plataforma ciudadana que pide «justicia» para Kerman
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Nace en Vitoria una plataforma ciudadana que pide «justicia» para Kerman
  5. 5

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  6. 6 Una pizzería que fusiona productos italianos y vascos
  7. 7

    Â«El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagroÂ»
  8. 8

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  9. 9

    «Tras la reforma integral hemos incrementado ventas y afluencia»
  10. 10 Detenido por intento de homicidio tras una pelea en un bar de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El refugio chino de Vitoria