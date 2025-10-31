El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coches en el entorno del cementerio de El Salvador en el Día de Todos los Santos de 2024. Jesús Andrade

Refuerzo de autobuses hacia los cementerios de Vitoria para este 1 de noviembre

J. Casanova

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:41

Comenta

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Vitoria ha decidido reforzar los servicios de transporte público para facilitar el acceso de los ciudadanos al cementerio de El Salvador. Consciente del aumento de desplazamientos que se produce en esta fecha, Tuvisa ha ampliado la frecuencia de las líneas que conectan el centro de la ciudad con el camposanto, garantizando así un servicio más ágil y cómodo para todos los usuarios.

  • Horarios Refuerzo del servicio de autobuses para facilitar el traslado al Cementerio de El Salvador.

  • Desde la calle Prado Cada 15 minutos. De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.

  • Desde el cementerio Cada 15 minutos. De 10:15 a 13:45 y de 16:00 a 18:45.

Desde el pasado miércoles y hasta el 1 de noviembre, los autobuses que parten desde la calle Prado hacia el cementerio circularán cada 15 minutos, en horario de 10:00 a 13:00 por la mañana y de 16:00 a 18:00 por la tarde. En sentido contrario, las salidas desde el cementerio se realizarán también cada 15 minutos, entre las 10:15 y las 13:45, y nuevamente de 16:00 a 18:45.

Con esta medida, el consistorio busca ofrecer una alternativa para quienes deseen rendir homenaje a sus seres queridos en estas fechas señaladas y facilitando el acceso mediante transporte público.

