Óscar Bilbao, durante su ponencia.
Óscar Bilbao, durante su ponencia. Rafa Gutiérrez
Óscar Bilbao Creativo y fundador de Herederos de Rowan

«Con las redes todos somos nuestras propia marca»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

La intervención del creativo publicitario y fundador de la agencia Herederos de Rowan, Óscar Bilbao, giró en torno a la importancia de la marca personal y comenzó citando algunos ejemplos curiosos de figuras históricas que ya hace siglos pensaban en la construcción de identidad de cara a la galería, como son los casos de la reina sumeria Puabi y de Luis XIV. ¿Cómo ha cambiado? «Con las redes todos somos marcas y tenemos que trabajarlo», señaló Bilbao, que ejemplificó cómo muchas veces no somos conscientes de ello cuando preguntó al público quién se consideraba una marca, y tan solo una persona levantó la mano en la sala.

En su intervención trufada de datos, ejemplos conocidos de personalidades conocidas, recordó que no se puede gustar a todo el mundo. «Tener 'haters' tampoco está mal». Y animó a los jóvenes a pensar en «seis palabras que os definan», reivindicando que «la autenticidad tiene que estar por encima de la transparencia». Además comentó que las cuatro 'P' del marketing —producto, precio, punto de venta y promoción— se aplican también a cada individuo, e hizo especial hincapié en las cinco 'A' de la marca personal: aportar, ayudar, anticipar, adaptar y automatizar.

En su aplaudida intervención, Bilbao aludió a que hay diferentes mensajes de positivismo como el «'sé tú mismo' y 'sé feliz' que ha hecho mucho daño», afirmó, para recordar que tiene que haber un equilibrio entre las inquietudes, capacidades y el entorno laboral.

