El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La redensificación de las zonas residenciales y el uso de los bajos, siguientes pasos

Las expertas consideran primordial que se aprovechen los espacios sin edificar libres en los barrios y que se activen las lonjas vacías

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:17

El nuevo Plan General de Vitoria recoge dos aspectos que las arquitectas consultadas por EL CORREO, Verónica Benedet e Irene Zúñiga, consideran fundamental para seguir ... desarrollando la apuesta por el urbanismo de género en la ciudad: la redensificación de las zonas residenciales y la posibilidad de usar lonjas vacías como viviendas. «Resulta necesario poner freno a la expansión urbana y al consumo de nuevo suelo. En esta línea, el nuevo PGOU plantea como eje el desarrollo compacto y sostenible de la ciudad. Esto implica dejar de crecer hacia afuera y centrarse en rehabilitar lo que ya está construido», dice Benedet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  2. 2 Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4 Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria
  5. 5

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines
  6. 6

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  7. 7

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9 Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo
  10. 10 Rozalén vuelve a mostrar su apoyo a Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai: «Aquí tienen a una compañera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La redensificación de las zonas residenciales y el uso de los bajos, siguientes pasos

La redensificación de las zonas residenciales y el uso de los bajos, siguientes pasos