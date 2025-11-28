El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del sendero entre Elorriaga y Salburua. Jesús Andrade

La red de senderos ganará 1,3 kilómetros en Gamarra y Elorriaga

Se hará un camino peatonal junto al Zadorra que bordeará el recinto de las piscinas municipales

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:49

El Anillo Verde ganará este verano una nueva senda verde paralela al cauce del río Zadorra, a la altura de las piscinas de Gamarra, que ... permitirá mejorar la conexión de la red de itinerarios que componen esta joya de la corona local. Se trata de un nuevo camino de casi un kilómetro que discurrirá entre la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro y el puente de la N-240, a la entrada de Gamarra. Estará integrada en el entorno natura, y será cómodo para senderistas y ciclistas.

