La red de senderos ganará 1,3 kilómetros en Gamarra y Elorriaga

El Anillo Verde ganará este verano una nueva senda verde paralela al cauce del río Zadorra, a la altura de las piscinas de Gamarra, que ... permitirá mejorar la conexión de la red de itinerarios que componen esta joya de la corona local. Se trata de un nuevo camino de casi un kilómetro que discurrirá entre la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro y el puente de la N-240, a la entrada de Gamarra. Estará integrada en el entorno natura, y será cómodo para senderistas y ciclistas.

El Ayuntamiento quiere preservar la privacidad de los bañistas, por lo que el proyecto contempla instalar una valla de dos metros de altura junto a una franja verde de dos metros de anchura con plantaciones autóctonas. Es decir, una barrera natural. Asimismo, conlleva la reorganización parcial de algunas infraestructuras existentes dentro del recinto. El presupuesto de ejecución de este proyecto es 200.000 euros (IVA incluido). Una vez adjudicado, las obras tendrán un plazo de ejecución de 5 meses.

Paso de maquinaria agrícola

Y un poco más al Sur, también en los aledaños del Anillo Verde, un tramo de la antigua carretera N-132 se ha transformado en un camino destinado a peatones y bicicletas para reducir el riesgo de accidentes con vehículos a motor. Este pequeño recorrido de 332 metros entre Elorriaga y el puente sobre el río Santo Tomás, fue durante décadas la salida de la ciudad en dirección hacia la localidad navarra de Estella. Con esta intervención se integra en la red de itinerarios que conforman la vuelta al Anillo Verde.

En línea con todos los demás senderos, esta calzada se ha convertido en una plataforma de tres metros de ancho para el tránsito de peatones y bicicletas. Se ha creado una franja verde destinada a acoger diversas especies de árboles y diferentes tipos de plantaciones, mientras se mantendrá una zona de dos metros de anchura para el paso de maquinaria agrícola y vehículos de servicios.