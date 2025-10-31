Un recorrido por 135 años del paisaje vasco en el Museo de Bellas Artes de Álava La pinacoteca vitoriana exhibe algunas obras destacadas firmadas por artistas como Darío Regoyos, Amárica, Uranga, Antonio de Guezala y Menchu Gal, entre otros

Ramón Albertus Viernes, 31 de octubre 2025, 14:28 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

El primer cuadro de estilo neoclásico, 'Cárcel de Vitoria' (1861), está firmado por Juan Ángel Sáez aparece la antigua prisión, ubicada en la calle La Paz -funcionó desde 1861 hasta 1973- hasta su demolición. Algunos personajes aparecen en ese retrato urbano lleno de detalles. En el último óleo del recorrido se ve un paisaje equilibrado de madurez de Andrés Apellániz, 'Larrinzar' (1996), en el que se divisa la zona más oriental del pantano de Ullibarri Gamboa.

Entre ambas han pasado 135 años. Son dos de las piezas que se pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Álava con motivo de a exposición 'Paisajes cercanos', que plantea un recorrido por la evolución pintura vasca. El paisaje como protagonista. «A través de ellos podemos ver la relación con nuestro entorno y cómo ha ido evolucionando a nivel plástico a lo largo del tiempo», explica González de Aspuru, directora de la pinacoteca.

En esa variedad estilística, desde lo más tradicional al impresionismo, el postimpresionismo o incluso el cubismo, aparecen costas, playas, puertos, vistas urbanas, industriales o caseríos. Todo un mosaico de estampas del País Vasco fundamentalmente. «De Álava tenemos el grueso más importante porque debemos atender a los artistas que han desarrollado su trabajo aquí», señala la responsable del museo acerca de esa selección de 38 autores, entre los que se encuentran Mauro Ortiz de Urbina, Aurelio Vera-Fajardo, Teodoro Dublang, Jesús Apellániz, Ángel Sáenz de Ugarte, Andrés Apellániz, Gerardo Armesto, Ángel Moraza y Enrique Suárez Alba, entre otros.

El «cercano» del título rasciende lo geográfico y apela a la proximidad emocional con las obras. «Cuando se habla de luz del País Vasco, o cómo Regoyos la captaba, nos hace evocar nuestras propias vivencias en esos paisajes», resalta González de Aspuru. La muestra se organiza en tres etapas. El arranque se dedica a la segunda mitad del siglo XIX, recorre el tránsito del academicismo al impresionismo. Parte de la obra de Juan Ángel Sáez, conocido como «el pintor de las ciudad» y formado en la Escuela de Dibujo. En este sala a la izquierda pasando la entrada principal destaca también la presencia de Darío de Regoyos. «Es el autor que trajo el impresionismo al País Vasco», subraya González de Aspuru. Una de sus piezas muestra la playa de San Sebastián y otra es una vista de Durango, ambas de su etapa más puntillista.

La segunda parte, bajo el título 'Tradición y vanguardia en los paisajes hasta la Guerra Civil', está presidida por una gran obra de Uranga, 'Barco carbonero en el puente Deba-Mutriko', con la «pincelada vibrante» del autor, se exhibe frente a varias de Fernando de Amárica. Unos cuantos discípulos de Díaz Olano también forman parte de esta muestra que exhibe diferentes escenarios de Vitoria. 'Tiovivo' (1935), de Teodoro Dublan, capta una escena festiva y estival junto al antiguo instituto, actual Parlamento vasco. Los tonos verdes de 'Rincón de la Florida' (1930) en la pintura de Aurelio Vera-Fajardo (1884-1946) también llaman poderasamente la atención del visitante.

En la última sección de la muestra, 'El nuevo escenario surgidotras el conflicto bélico' se vuelven a registrar diferentes giros. «En los años cincuenta empieza a haber una serie de cambios y se crean ciclos de pintura que intentan romper con lo anterior», explica la responsable del museo. 'Los camineros de Sobrón' (1954), de Gerardo Armesto, se nota ese marcado contorno. Y la influencia fauvista es evidente en la obra de Menchu Gal, una de las pocas artistas en la colección del Bellas Artes. En ese lienzo 'Jardín de Oiartzu' (1960), el empleo del color libre y pincelada enérgica llama la atención.