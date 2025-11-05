El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada a la localidad vitoriana de Aberasturi, a ocho kilómetros de la capital.

Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General tumbará

Un juez obliga al Ayuntamiento a retomar la exposición pública del proyecto en uno de los sectores que el futuro planeamiento desclasifica

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:51

Comenta

Los promotores que compraron suelo en los 25 sectores desclasificados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria no tiran la toala pese ... a que está al caer la aprobación definitiva del documento que decidirá por dónde debe crecer la ciudad en la próxima década. Después del Alto de Uleta llega el turno de la lucha a contrarreloj por dos parcelas en la localidad vitoriana de Aberasturi. El concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, ha dado orden de acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justica del País Vasco que obliga al Ayuntamiento a «someter la documentación integrante del plan parcial del sector 22 Aberasturi junto con el estudio ambiental estratégico a información pública» hasta el 25 de noviembre.

