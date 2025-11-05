Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General tumbará

Los promotores que compraron suelo en los 25 sectores desclasificados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria no tiran la toala pese ... a que está al caer la aprobación definitiva del documento que decidirá por dónde debe crecer la ciudad en la próxima década. Después del Alto de Uleta llega el turno de la lucha a contrarreloj por dos parcelas en la localidad vitoriana de Aberasturi. El concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, ha dado orden de acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justica del País Vasco que obliga al Ayuntamiento a «someter la documentación integrante del plan parcial del sector 22 Aberasturi junto con el estudio ambiental estratégico a información pública» hasta el 25 de noviembre.

En ese plan, redactado en 2021 conforme al Plan general de 2003 aún vigente, contempla levantar 67 viviendas es este pueblo ubicado a escasos ocho kilómetros de la capital que desaparecen del nuevo planeamiento. En teoría tras esta exposición pública, el plan debe ser remitido a los diferentes servicios técnicos municipales para que informen sobre el mismo y sus posibles afecciones y se debe asimismo notificar a las juntas administrativas afectadas. Es decir, que para cuando se cumplimenten todos los pasos y se quiera proceder a su aprobación definitiva ya será un proyecto fallido.

Para cuando el Ayuntamiento vuelva a informar ya será un proyecto fallido

Portavoces municipales desconocen cuáles serán los siguientes pasos a dar por los propietarios afectados. Los de los terrenos en el sector 17, entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte, donde estaba prevista la construcción de 294 chalés mantienen vivos tres recursos judiciales, dos en la Audiencia de Vitoria y uno en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra lo que consideran una «obstaculización» constante del Ayuntamiento a su «derecho a urbanizar esos terrenos».

Mientas tanto están dispuestos a consumir menos suelo y realizar «una entrega de terrenos de gran volumen» al Consistorio. Es decir, a redensificar, renunciar a buena parte de los chalés y levantar bloques de viviendas de protección oficial. Hablan de «centenares» de pisos.

Fuentes del sector no descartan que una vez quede constatada la desclasificación de los 25 sectores, lo que se espera que ocurra «en unas semanas», algunos propietarios se planteen pedir indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por derechos edificatorios perdidos.