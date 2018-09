Gina Tost: «Ya no es raro ver a las niñas con videojuegos» Gina Tost, durante su visita a la capital alavesa. / BLANCA CASTILLO La periodista y diseñadora gráfica pionera en videoblogs comparte las claves para comercializar juegos en Vitoria J. ROMERO VITORIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 02:00

Lleva media vida dando su opinión sobre las nuevas tecnologías y los videojuegos. La periodista y diseñadora gráfica barcelonesa Gina Tost, directora de marketing y operaciones para Europa de la asiática IGG -especializada en juegos gratuitos para el móvil- visitó Vitoria para compartir sus conocimientos sobre marketing con los participantes en el campus-aceleradora de juegos electrónicos 'Free-to-Play (F2P)' que tiene lugar en el Artium. «Si hacemos videojuegos geniales pero no sabemos compartirlos, nadie jugará con ellos».

- Cada día se publican miles de nuevos videojuegos pero pocos alcanzan el éxito. ¿Es la comercialización la parte más complicada del desarrollo?

- Es fundamental. Hoy en día cualquier persona con algunos conocimientos básicos puede poner en marcha un videojuego, pero es cada vez más difícil diferenciarse. El boca a boca sigue siendo lo que mejor funciona, y hoy en día se puede hacer marketing con un clip y medio chicle, a lo McGyver. Cuando los juegos eran sólo para consolas era indispensable tener un editor o un 'publisher', pero las tiendas de apps han logrado que triunfen los juegos menos esperados.

«Hacía vídeos para la web antes incluso de Youtube; se puede decir que soy la 'abuela' del Rubius» Gina TOST

- ¿Por ejemplo?

- 'Goat simulator' permite correr, saltar, golpear y lamer cosas como si fueses una cabra. Es una locura, pero gustó entre los 'youtubers' e hizo reír a muchos. Los juegos que tienen más éxito tienen son los más agradables de ver jugar a otros en 'streaming' o en directo.

- ¿Los jugadores han soltado el mando para convertirse en espectadores?

- Sucede algo similar al mundo del fútbol. La gente ve a Lolito jugar a Fortnite porque saben que, por mucho que practiquen, nunca van a estar a su nivel y les divierte verlo.

Lo primero, un spectrum

- Usted comenzó a subir sus opiniones en vídeo a internet en el 2000, antes incluso de Youtube.

- Un amigo me dijo que algunas personas habían empezado a grabarse y nos pareció divertido, aunque por aquél entonces no sólo hablaba de juegos. Tenía 15 años y también contaba cómo me había ido en el colegio y esas cosas, podría decirse que soy la 'abuela' del Rubius. Antes tuve la suerte de que apareciese un Spectrum en casa. Después mi abuela vio que me gustaba la Game Gear y me tocó una System 2 en un sorteo. Iba a jugar a una ludoteca de Barcelona y me juntaba con niños a los que les gustaba lo mismo que yo.

- ¿Alguna vez se sintió discriminada en este mundillo?

- Como mujer he aguantado todo tipo de insultos, sí. Hoy en día niños y niñas juegan juntos y el 10% de los desarrolladores españoles son mujeres. La situación cambiará aún más cuando estos pequeños se hagan mayores, pero todavía faltan referentes femeninos.